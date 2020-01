Regionali Forza Italia, Sgarbi a San Donnino per la corsa di Galli

Continua la corsa per le regionali in casa Forza Italia a Modena con la sfida a distanza traQuesta mattina alla Villa Montecuccoli di San Donninoha partecipato a un incontro sulla 'Difesa delle eccellenze gastronomiche modenesi' a sostegno della candidatura di Andrea Galli. 'Forza Italia dice no alla assurdità delle etichette nutrizionali a semaforo che penalizzano la qualità dei prodotti made in Italy, etichette ingannevoli che rischiano di sostenere modelli pericolosi per la salute, non aiutano le scelte dei consumatori e penalizzano il sistema produttivo di qualità del Made in Italy finendo per promuovere cibi spazzatura - si legge in una nota -. L'Emilia Romagna è terra di eccellenze enogastronomiche e noi ci battiamo per tutelarle'.Parallelamente a Mirandola Platis presentava il suo programma per la Bassa modenese, 'un'area così ricca e fiorente ma con una sanità e una viabilità non degne. Non bastano le solite promesse fatte in campagna elettorale, occorre un vero cambio di governo in regione' - afferma Platis che recentemente ha incassato l'endorsement esplicito del senatore