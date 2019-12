Regionali, i Verdi con Bonaccini mostrano striscione di 25 metri

Bonaccini

Europa Verde, la formazione ambientalista della coalizione che sostiene Stefanoalle prossime elezioni regionali, sarà domani in piazza Maggiore a Bologna con un proprio stand per raccogliere firme e distribuire materiale informativo sulle proposte programmatiche dei Verdi-Europa Verde 'per un'Emilia-Romagna europea, ecologista e solidale'. La partecipazione alla manifestazione di lancio in grande stile della ricandidatura di Stefanoa presidente dell'Emilia-Romavgna sarà preceduta da un flash mob musicale e colorato.Lungo via Indipendenza, con l'accompagnamento di una banda, sarà srotolata l'onda verde: uno striscione di 25 metri, simbolo delle principali manifestazioni ecologiste in Italia.'Solo Europa Verde può garantire un'autentica svolta verde all'economia e alla qualità ambientale dell'Emilia-Romagna con politiche in grado di affrontare l'emergenza climatica e promuovere la green economy. Sosteniamoperchè siamo distanti anni luce dal negazionismo della crisi climatica professato dalla destra - dichiara Silvia Zamboni, capolista di Europa Verde nella circoscrizione di Bologna - e perchè è nel centrosinistra che riteniamo si possano realizzare le nostre proposte programmatiche per un'Emilia-Romagna ecologista e solidale, all'altezza delle migliori esperienze nord-europee'.