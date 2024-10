Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ha introdotto la serata Gianluca Borgatti, storico rappresentante della destra finalese per 39 anni nel Consiglio cittadino. Sono poi intervenuti il giovane consigliere Paolo Saletti e Ferdinando Pulitanò Coordinatore provinciale di Fdi e capolista nella circoscrizione modenese. Ha quindi concluso Monica Malaguti con un intervento sulle criticità che affliggono i Comuni dell'Area Nord: infrastrutture e viabilità, sanità. 'Occorre avere nella massima istituzione regionale un eletto del nostro territorio che ne segua con puntiglio instancabile le vertenze - afferma Malaguti -. Queste elezioni siano l'occasione per un cambio e un rinnovamento della guida amministrativa, per cambiare un sistema autoreferenziale e una casta stuccata nei suoi privilegi e distante dai cittadini. Le elezioni regionali di novembre possono essere l'occasione giusta'.