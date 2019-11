Regionali, negli spot di Bonaccini scompare sia il Pd che il rosso

A vederlo così sui manifesti, non conoscendone il passato, non sapendo che egli è stato segretario provinciale modenese e regionale del Pd, braccio destro di Bersani prima e di Renzi poi, sembrerebbe il candidato della Lega.E invece no, Stefano Bonaccini - look cool a parte - è sempre lui, ma del suo Pd in questa campagna elettorale proprio non vi è traccia. Sono apparsi in questi giorni, infatti, i primi cartelli elettorali del presidente uscente e dallo spot è scomparso non solo il simbolo Dem, ma anche il colore rosso.'Emilia Romagna: un passo avanti' - lo slogan scelto e il colore adottato è proprio quello leghista. Verde, come il colore di Salvini e della Borgonzoni. Verde speranza. La speranza, forse, che qualcuno si confonda e lo voti sperando che egli sia non il candidato Dem, ma il candidato del Carroccio. Con buona pace delle Sardine che intonano nelle piazze 'Bella Ciao' e con buona pace del redivivo compagno Zingaretti... L'unico 'Ciao' che Bonaccini manda è alla sinistra del cui colore rosso, evidentemente, si vergogna.