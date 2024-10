Regionali, Nocetti (Fdi): 'Dissesto idrogeologico, responsabilità Pd'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Di fronte al crollo del territorio e conseguentemente di alcuni settori dell’economia tra cui il settore agricolo, quali politiche di prevenzione sono state poste in essere? L’incentivo economico ai lavoratori per recarsi al lavoro in bicicletta finanziato con risorse pubbliche? La piantumazione di alberi di cui non si sa più nulla? Banale demagogia da popolino.

Visione pari a zero. Cultura della prevenzione ferma al palo - afferma Nocetti -. Sulla base di queste premesse, il centro sinistra che da 80 anni governa la regione e tanto si proclama ambientalista contro il consumo del suolo pubblico, approva piani di urbanizzazione senza prevedere vasche di espulsione al fine di contenere le acque piovane torrenziali che devono defluire in fogna; una rete fognaria con diametri non sufficienti a contenere grosse portate d’acqua e relativa tragica impermeabilizzazione del suolo, carenza di collettori fognari pubblici per raccogliere l’acqua delle aree urbanizzate. Di tutto questo declino qualcuno ha ancora la faccia tosta di incolpare i fantomatici fascisti ma se costoro vogliono trovare un colpevole, si guardino allo specchio, è solo lì che lo troveranno'.