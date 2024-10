Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Paldino darà il via alla campagna elettorale domani dalle 19.30, presso la Sala Pucci. Insieme a lui saranno presenti Rosario Maragò, presidente di ‘Modena Civica’; Carmen Sagliano e Debora Ferrari, già assessore del Comune di Modena; e la consigliera di ‘Modena Civica, Katia Parisi.'Sarà l’occasione per incontrare i cittadini modenesi e presentare i temi più importanti che caratterizzeranno la corsa di Paldino, da anni in prima linea come presidente di Udicon Emilia-Romagna, con battaglie su scuola, emergenza abitativa, trasporto urbano, liste d’attesa, inclusività e temi sociali' - si legge in una nota.Nella foto Maragò, Sagliano e Paldino insieme a De Pascale