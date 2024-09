Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'assemblea ha individuato in Maria Costi e Luca Sabattini i candidati unitari del Distretto, in coerenza con il documento programmatico discusso in sostegno della candidatura di Michele de Pascale a Presidente della Regione.'Le candidature di Maria Costi e Luca Sabattini, emerse a seguito del dibattito, sono state accolte con grande entusiasmo dall’assemblea - si legge in una nota Pd -. Maria Costi, presente alla riunione, si è detta onorata di poter rappresentare il distretto ceramico, promettendo un impegno deciso a portare avanti il programma elettorale in sinergia con il candidato presidente Michele de Pascale'.A conclusione dei lavori, Filippo Molinari, coordinatore della Segreteria provinciale del PD, ha sottolineato i prossimi passaggi per la formalizzazione delle candidature, che saranno ora discusse negli organi del partito a livello provinciale e regionale.