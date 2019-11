Regionali, Pd: 'M5S sta perdendo occasione storica'

Il Movimento 5 stelle 'sta perdendo un'occasione storica'. Ne è convinto il segretario del Pd emiliano-romagnolo, alla luce della collaborazione andata in scena negli ultimi tempi in Regione con i consiglieri M5s: tra i frutti del lavoro comune, gli emendamenti sul 'plastic free' appena approvati in commissione. 'Perchè il centrosinistra e il presidente Stefano Bonaccini - sostiene Calvano sui social - hanno dimostrato che insieme si possono fare cose importanti per la nostra Regione Emilia-Romagna, a partire da ambiente e welfare. Noi - prosegue il dem - le faremo comunque, anche se loro prenderanno altre strade, perchè l'amore per l'Emilia-Romagna per noi viene prima di tutto, soprattutto prima di meri calcoli elettorali o di dinamiche romane che poco hanno a che fare con il futuro della nostra regione'.La decisione della corsa solitaria, ribadita nella serata di ieri da Luigi Di Maio, 'carica' intanto gli eletti M5s. 'Il Movimento 5 stelle correrà da solo alle prossime elezioni regionali, perchè così ha voluto la sua rete di attivisti e consiglieri portavoce sul territorio', sottolineano in una nota i consiglieri reggiani Gianni Bertucci, Fabrizio Aguzzoli e Paola Soragni. 'La voce raccolta dal capo politico Luigi Di Maio davanti ai 400 attivisti e consiglieri che a Bologna si sono confrontati civilmente e con entusiasmo pronti a partire per la campagna elettorale è stata molto chiara'. I 5 stelle faranno da soli in particolare sull'ambiente. L'Emilia-Romagna, ricordano i consiglieri di Reggio 'è la regione più inquinata d'Europa il Movimento 5 stelle propone una cura radicale per dire stop a 90.000 morti premature ogni anno in pianura padana con reali politiche d'incentivo al trasporto pubblico e disincentivo di auto inquinanti e impianti inquinanti'. Su questo 'raccoglieremo- concludono Bertucci, Aguzzoli e Soragni- altre idee dai cittadini direttamente nelle piazze emiliano-romagnole. Queste le priorità vere dei cittadini'.