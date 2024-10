Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una campagna che ha tra i punti fondanti, come si legge in una nota, il 'contrasto alle associazioni pro vita'.Mercoledì tra gli interventi sul palco, molte sono state le testimonianze dei sostenitori della candidatura di Susan Baraccani. Tanti i temi che sono stati affrontati, a partire dai giovani, lo psicologo di base per una salute mentale universale, l’abolizione dei tirocini gratuiti e più controlli per la sicurezza sul lavoro e contro il caporalato, la lotta al cambiamento climatico, la sanità organizzata sulle esigenze delle persone a seconda del territorio dove vivono e - come detto - la piena applicazione della legge 194 e il 'contrasto alle associazioni cosiddette “pro vita”, che vogliono imporre alle donne la loro visione del mondo'. Prossimo appuntamento è per sabato pomeriggio alle 17.30 a Pavullo, al Caffè Zanotti, per iniziare la campagna elettorale anche in Appennino.