Regionali, vandalizzati cartelli di lista di sinistra anti-Bonaccini

A Bologna, in via Andrea Costa, è stato vandalizzato un manifesto elettorale di Stefano Lugli, candidato alla presidenza della Regione per L'Altra Emilia-Romagna, invitandolo pure al suicidio; a Mirandola ne hanno strappati diversi.



Impegnato in questi giorni a presentare la sua figura politica alternativa ai poli esistenti, candidatura sostenuta da attivisti impegnati in liste civiche, movimenti (e vertenze territoriali) nonché esponenti di Rifondazione Comunista, del Partito Comunista Italiano e del Partito del Sud, il candidato (che è anche consigliere comunale civico a Finale Emilia) spiega: 'Non mi aspettavo una campagna d'odio, spero siano stati episodi isolati. Faremo una campagna elettorale all'insegna dei contenuti, parlando di lavoro sicuro e di qualità, lotta al cambiamento climatico, sanità e scuola come servizi pubblici senza ulteriori privatizzazioni'.



'Questo gesto di spregio non ci intimorisce: noi andiamo avanti tranquilli - conclude - le destre sono l'avversario politico principale, ma se la destra è cresciuta è perchè sono state fatte politiche sbagliate e non si sconfigge il nemico prescindendo dai contenuti'.