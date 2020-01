Regionali, Zingaretti: 'Pd unico baluardo'

'Siamo impegnati in Emilia e in Calabria accanto a due proposte straordinariamente forti e competitive. Ci sono centinaia di migliaia di uomini e donne che in queste regioni stanno combattendo a loro va il nostro abbraccio'. Chiudendo i lavori del seminario di Contigliano, Nicola Zingaretti torna sulla campagna elettorale per le regionali e sulle trattative per le competizioni di primavera. 'Abbiamo chiuso in Toscana e in Puglia due buone operazioni politiche con candidati competitivi e unitari', dice aggiungendo di augurarsi che 'in Toscana si allarghi ancora di più il fronte democratico progressista e ambientalista perche' tutte le forze di questo campo sostengano una candidatura forte e competitiva'. Anche in Puglia, aggiunge, 'siamo pronti a costruire un fronte largo. E stiamo lavorando nello stesso senso anche nelle altre regioni. Il Pd è l'unico baluardo, la grande forza politica attorno alla quale stiamo costruendo un grande progetto alternativo di sviluppo del Paese'.Ricordiamo che domenica lo stesso Zingaretti aveva annunciato sulle colonne di La Repubblica che il Pd verrà sciolto dopo le Regionali