Regione, ripescata Roberta Mori: fu relatrice della legge omotransnegatività

Matteo Daffadà, Roberta Mori e Giuseppe Paruolo sono i tre nuovi consiglieri dell'Emilia-Romagna del gruppo del Partito democratico. Subentrano a Barbara Lori, Alessio Mammi e Raffaele Donini che si sono dimessi dopo essere stati eletti assessori regionali rispettivamente alla Montagna e Pari opportunità, all'Agricoltura e Agroalimentare e alle Politiche per la Salute.Mentre Mori e Paruolo sono stati consiglieri nella precedente legislatura, Matteo Daffadà fa il suo primo ingresso nel Parlamento regionale. Di Borgo Val di Taro (Parma), 49 anni, è stato consigliere, vicesindaco e assessore del Comune di Borgo Val di Taro. Roberta Mori, ex sindaco di Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia) e consigliera regionale dal 2010, è stata presidente della commissione per la Promozione delle condizioni di piena parità tra donne e uomini. Da sempre attenta al tema femminile e delle parità, dal 2013 è coordinatrice nazionale degli Organismi di pari opportunità regionali. E' stata relatrice della legge sulla omotransegatività . Giuseppe Paruolo di Granarolo dell'Emilia dopo essere stato assessore comunale alla salute, alla comunicazione e ai servizi sociali e vicesindaco di Bologna, è entrato nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna come consigliere nel 2012. Rieletto nel 2014, ha ricoperto la carica di presidente della commissione Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport.