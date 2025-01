Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il consiglio comunale, circa tre anni fa, ha approvato all’unanimità una proposta di mozione in cui chiedevo, finalmente anche nella nostra città, che i patti collaborativi a Modena diventassero una realtà concreta. Ad oggi, invece, ancora niente dalla Giunta Comunale che in più di tre anni non è riuscita a predisporre un regolamento attuativo così come richiesto all’unanimità dal Consiglio Comunale. Questi patti costituiscono un vero e proprio strumento giuridico istituito con la riforma del Titolo V della Costituzione introducono nuove forme di collaborazione tra l’Amministrazione e la cittadinanza'. A parlare è Alberto Bosi, coordinatore regionale di Alternativa popolare.

'Basati sul principio di sussidiarietà orizzontale, hanno l’obiettivo di sostenere e valorizzare l’autonoma iniziativa dei cittadini - singoli o associati - per finalità d’interesse generale; in altre parole, rappresentano un modello amministrativo innovativo fondato su una relazione paritaria, e su una concezione che avvalora il singolo non tanto come portatore di bisogni, ma piuttosto di risorse e contributi personali - continua Bosi -. Da notare dunque come questi atti siano di natura non autoritativa, dal momento che i cittadini attivi concordano con l’Ente Pubblico gli interventi necessari alla gestione dei beni comuni: per questo si parla di Amministrazione condivisa. Ad esempio, a Bologna è dal 2014 che si accettano proposte in diversi ambiti, dai beni materiali (come strade, piazze, portici, parchi, aree verdi o scolastiche, ecc.) a quelli immateriali (come per quanto riguarda l’educazione, la cultura, l’inclusione e la coesione sociale, o la sostenibilità ambientale) passando per la dimensione digitale (con idee e consigli su applicazioni, siti, social e l’alfabetizzazione informatica). Chiediamo, quindi, al sindaco di prendere sul serio lo strumento dei Patti Collaborativi e di Comunità e di predisporre in tempi brevi il relativo Regolamento attuativo'.