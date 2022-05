'Ricostruzione post-sisma, prorogati fondi alle aziende agricole'

“Ieri notte le Commissioni riunite Finanze e Industria, commercio e turismo del Senato hanno approvato l’emendamento a nostra firma al DL Taglia-Prezzi che prevede la proroga fino al 31 dicembre 2023 per l’utilizzo delle somme versate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione relativi a imprese agricole e agroindustriali”: così i senatori del Movimento 5 Stelle Maria Laura Mantovani e Gabriele Lanzi.“Secondo i dati della Regione Emilia Romagna aggiornati al 2020, il numero totale delle istanze interessate era 296, corrispondenti a un totale di 124 milioni e 344.000 euro di contributi concessi. Alla data dell’8 febbraio 2022, per venti domande non erano ancora iniziati i lavori, per un importo totale di 8 milioni di euro e per 151 domande i lavori (per un importo totale di contributi di oltre 55 milioni) erano iniziati ma permangono difficoltà a terminarli nel termine ora previsto a causa dell’aumento delle materie prime e dei costi della manodopera oltre agli errori del MEF sulla cessione dei crediti che hanno imposto uno stop alle aziende edili” spiegano Mantovani e Lanzi.