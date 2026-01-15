Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Rifiuti, Ludovica Ferrari (Pd) incoraggia Mezzetti: ‘Continuare sulla strada del cambiamento’

'La Giunta Mezzetti sta entrando nella fase di governo del cambiamento. Bene la messa a punto della differenziata e la tariffazione puntuale, poi si vada oltre'

'La gestione dei rifiuti è una delle trasformazioni urbane più complesse perché incide sulle abitudini quotidiane delle persone. Per questo va governata, non subita. Finalmente si arriva alla tariffazione puntuale, un grande obiettivo frutto di un percorso, ma poi andiamo avanti'. Così Ludovica Carla Ferrari, consigliere regionale Pd, interviene nel dibattito di questi giorni sulla raccolta dei rifiuti a Modena, sottolineando il cambio di passo avviato dall’amministrazione comunale. Un intervento che - a differenza di quello di una fetta del Pd cittadino - mira a sostenere l'operato del sindaco.
'La Giunta Mezzetti ha preso in mano la situazione, affrontandola senza negare i problemi e senza scaricarli sui cittadini e le criticità emerse in queste settimane non vanno minimizzate, ma lette per quello che sono: gli effetti di una fase di transizione che ora deve essere accompagnata e completata'. Secondo Ferrari, Modena non è un’eccezione, ma una città che sta attraversando un passaggio già vissuto altrove. 'Anche Bologna, quando ha introdotto nuovi modelli di raccolta e di tariffazione, è intervenuta in corsa per correggere le modalità operative. Nulla di nuovo, perché ogni territorio ha bisogno di una propria modalità di raccolta. La differenza la fa la capacità politica di riconoscere i nodi e intervenire.
E poi andare oltre'.
Per il consigliere regionale ora il punto è concentrarsi sull’ultima fase, evitando di rimanere intrappolati nella polemica quotidiana. 'Si lavora a questa fase che deve essere risolutiva: si lavora all’organizzazione nei quartieri più complessi per accompagnare le famiglie e contrastare gli abbandoni, fondamentale il dialogo tra cittadinanza, Istituzioni e soggetti attuatori. I controlli sono necessari per mettere i “furbetti” all’angolo. Perché a causa di pochi scorretti non si metta in discussione un percorso virtuoso fatto da molti. È un lavoro che va fatto con serietà, senza ideologie e senza slogan, con tutto il raccordo possibile con i Comuni della Provincia perché la collaborazione fra Enti Locali è fondamentale. Il traguardo è arrivare finalmente a una tariffazione puntuale pienamente compresa e accettata, perché equa e sostenibile, capace di determinare la riduzione dei rifiuti da un lato e la qualità della differenziata dall’altro'.
Completiamo e andiamo oltre: 'Una volta raggiunto questo obiettivo Modena deve andare oltre e concentrarsi su ciò che una grande città deve considerare prioritariamente: qualità della vita, sviluppo urbano, inclusione, attrattività, innovazione sociale ed economica, la sfida demografica che abbiamo innanzi sia al centro del nostro lavoro'.
Scandalo Fondazione di Modena, fari puntati anche sul direttore generale Benedetti

Modena, dove la legalità si predica ma non si pratica

'No a questa riforma della giustizia: così si assoggetta la magistratura al Governo'

Urlo di gioia al Palapanini: Valsa group mette KO Trento

Scomparsa a Modena, 14enne ritrovata dopo tre giorni in Liguria

Il buco, il silenzio e il potere: così Modena archivia lo scandalo Fondazione

Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Fondazione di Modena, dopo l'ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di 'assordante' silenzio

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Sisma 2012, il presidente de Pascale è commissario delegato alla ricostruzione

San Cesario: grave infortunio sul lavoro

Fondazione di Modena, Platis (FI): 'Danno da 2 milioni, in un paese normale qualcuno dovrebbe dimettersi'

Zone rosse a Modena, la prefettura proroga per tre mesi

