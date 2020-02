Rifiuti zero: sabato a Soliera l'alternativa possibile al modello Hera

Scendere al di sotto dei 100 kg nella produzione procapite annua di rifiuti indifferenziati è possibile. Attuare modelli di qualità sia nella raccolta differenziata sia nel riciclo, è possibile. Di questo e di altro si parlerà nuovamente in provinca di Modena, sabato 22 febbraio, nel convegno organizzato a Soliera intitolato 'Sotto il muro dei 100 kg, comuni verso rifiuti zero', promosso dalla Rete regionale Rifiuti zero in occasione della premiazione dei comuni emiliano-romagnoli che nel 2019 hanno contenuto i rifiuti procapite sotto i 100 kg.Partecipano N.Belosi coordinatore regionale Rete Rifiuti zero ('Troppi scarti nella differenziata: occorre qualita'. I dati regionali'), D.De Battisti direttore Aimag, P.Di Giovanni direttore Alea ('200 giorni di rivoluzione a Forli''), R.Ercolini premio Goldman per l'ambiente 2013 e presidente Zero Waste Europe.Il direttore Alea mostrerà come nel giro di pochi anni l'adozione di un modello di raccolta differenziata e di riciclo di qualità possa portare a valori tali da rendere residuale il ricorso all'inceneritore. Il modello applicato a Forlì da Alea subentrata ad Hera ha portato in 5 anni al - 90% di indifferenziato e stop all'inceneritore.