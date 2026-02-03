'Riforma della giustizia, il sì rafforza l'indipendenza della magistratura e spezza il correntismo'

Quali rischi e quali opportunità vi sono nelle riforma della giustizia sulla quale i cittadini sono chiamati ad esprimersi col referendum del 22-23 marzo? Davvero con la riforma si rischia di depotenziare l'autonomia della magistratura? Quali ricadute avrà questo cambiamento, se verrà confermato dal referendum, sul rapporto tra giustizia e cittadini?Ne abbiamo parlato nel dettaglio con il presidente della Camera penale di Modena, Gianpaolo Ronsisvalle, in prima linea per il Sì al referendum'La separazione delle carriere rafforza l'indipendenza, non la indebolisce. Oggi il vero rischio per l'indipendenza deriva dal sistema correntizio interno all'ANM, come dimostrato dall'affaire Palamara: le nomine al CSM e agli uffici direttivi sono condizionate da logiche di appartenenza alle correnti, non dal merito. La riforma introduce due CSM distinti (giudicante e requirente), impedendo che la carriera dei PM influenzi quella dei giudici e viceversa, il sorteggio temperato che riduce il potere delle correnti organizzate e un sistema più trasparente che rende visibili eventuali interferenze politiche, anziché mascherarle dietro dinamiche corporative interne.L'indipendenza vera si tutela separando chi accusa da chi giudica, non mantenendoli nello stesso corpo con gli stessi interessi di carriera'.'L'attuale modello tradisce Montesquieu, non lo rispetta. Il PM esercita funzioni giudiziarie (è parte del processo, persegue reati), godendo – sarà così anche nell'eventualità in cui vinca il SI - delle garanzie proprie del potere giudiziario. Sul sorteggio: non toglie rappresentanza, ma la rende più autentica. Oggi, come anzidetto, i magistrati 'scelgono' rappresentanti già selezionati dalle correnti attraverso meccanismi opachi. Il sorteggio temperato tra candidati idonei: spezza il monopolio delle correnti, garantisce rappresentatività statistica dell'intera magistratura e mantiene un filtro di competenza attraverso i requisiti di eleggibilità. Il CSM deve essere organo di governo autonomo, non di autogoverno corporativo.La differenza è fondamentale: deve garantire l'indipendenza di ciascun magistrato dal potere politico E dalle logiche interne di appartenenza'.'È precisamente il sistema attuale che lega surrettiziamente magistratura e politica, attraverso il correntismo. Le correnti negoziano nomine, incarichi, carriere con logiche che spesso intrecciano rapporti con la politica in modo opaco (ancora: caso Palamara). La riforma introduce trasparenza: se mai ci dovesse essere interferenza politica, sarà visibile e contrastabile, due organi di governo separati, rendendo più difficile un controllo politico unitario e l'Alta Corte disciplinare con composizione mista che sottrae il potere disciplinare all'autoreferenzialità. Il rischio vero non è la riforma, ma mantenere lo status quo dove il potere si esercita attraverso canali informali e incontrollabili'.'L'obbligatorietà rimane intatta giuridicamente, e questo è fondamentale. Il timore di un 'indebolimento di fatto' non è fondato, anzi.Con PM in carriera separata, il controllo anche dei nuovi organi costituzionali sulla loro attività sarà più specifico e rigoroso e l'indipendenza del giudice che valuta le richieste del PM sarà rafforzata (nessun condizionamento da appartenenza allo stesso corpo). Le decisioni di non esercitare l'azione penale saranno più trasparenti e controllabili. È un bene perché rende effettivo il principio: il PM dovrà motivare meglio le sue scelte sapendo di essere controllato da un giudice davvero terzo, non da un collega della stessa magistratura'.'L'Alta Corte è garanzia di imparzialità, non strumento di controllo. Oggi il sistema disciplinare è autoreferenziale: i magistrati giudicano i magistrati, con evidenti conflitti di interesse. L'Alta Corte ha composizione mista (magistrati + avvocati + professori universitari), è separata da entrambi i CSM, sottrae il potere disciplinare alle dinamiche corporative e introduce un controllo esterno qualificato, non politico Le 'interferenze esterne' che esistono oggi sono opache, a causa delle pressioni delle correnti. Meglio un sistema trasparente con garanzie procedurali che l'attuale giungla corporativa'.'La separazione delle carriere non elimina il dovere di obiettività del PM, che rimane sancito dall'art. 358 c.p.p. Il PM continuerà a dover indagare anche a favore dell'indagato e potrà chiedere assoluzione. Anzi, la riforma rafforza questo principio. Un PM in carriera separata è più consapevole del suo ruolo all’interno del processo, un giudice in carriera separata è più efficace nel controllare l'operato del PM. La distinzione netta tra chi accusa e chi giudica rende più trasparente il processo, proteggendo l'imputato'.'Vero, la riforma non è la soluzione unica al problema della durata dei processi (servono riforme organizzative, investimenti, digitalizzazione), ma è un tassello necessario: un sistema più razionale e specializzato funziona meglio'.