Righi e Mesini, sindaci per il NO

Righi racconta di aver affrontato il tema con attenzione e senza pregiudizi. 'Mi sono informato, ho letto, ho ascoltato ragioni diverse', spiega, chiarendo di non voler orientare il voto dei cittadini ma di voler condividere con trasparenza la propria valutazione. A suo avviso, il referendum 'non è una vera riforma della giustizia' e non interviene sulle criticità che i cittadini vivono ogni giorno. 'Ridurre i tempi dei processi, rafforzare gli organici, semplificare le procedure: è lì che servono le riforme', afferma. Il punto decisivo, per il sindaco di Carpi, resta l’indipendenza della magistratura: 'Separare le carriere può avere senso solo se questo principio viene rafforzato, non messo in discussione'. Righi richiama anche il clima politico attuale: 'Quando c’è anche solo il dubbio che si possano creare spazi di influenza della politica su chi indaga e su chi decide, serve prudenza'.
Mesini concentra invece la sua critica sull’inefficacia della riforma rispetto ai problemi concreti del sistema giudiziario. 'Chi subisce un reato aspetta anni per una sentenza, chi è innocente può restare in carcere a lungo in attesa di processo, le carceri sono sovraffollate', osserva. E sottolinea come il referendum 'non accorci un processo di un solo giorno' e 'non assuma un cancelliere'. La seconda ragione del suo no riguarda l’equilibrio tra poteri: 'La nostra democrazia si regge sull’autonomia tra potere esecutivo e giudiziario. Questa riforma lo incrina'. Il nodo più delicato, secondo il sindaco di Sassuolo, è il nuovo meccanismo di nomina dei membri laici del CSM: 'Chi decide chi entra nell’elenco da cui verranno sorteggiati? Con quale maggioranza? Lo stabilirà una legge ordinaria, cioè la maggioranza di governo'. Un sistema che, a suo giudizio, rischia di rendere il sorteggio 'una facciata' lasciando 'il potere reale in mano alla politica'. Mesini richiama anche le parole di Walter Veltroni: 'Vedo un’ispirazione più autocratica che democratica'.