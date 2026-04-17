Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, antenna Iliad in piazzale don Venturelli: il Comitato attacca il sindaco Righi e deposita ricorso

Carpi, antenna Iliad in piazzale don Venturelli: il Comitato attacca il sindaco Righi e deposita ricorso

'Il sindaco aveva promesso di impegnarsi ad individuare una soluzione alternativa, non è stato fatto nulla'

2 minuti di lettura

'Durante l’assemblea pubblica che si è tenuta il 23 marzo 2026 presso l’Auditorium Loria, il sindaco Riccardo Righi aveva promesso, di fronte a 150 cittadini, di impegnarsi ad individuare una soluzione alternativa al posizionamento dell’antenna telefonica Iliad nell’area verde di Piazzale Don Venturelli, come già avvenuto in precedenza, quando l’Amministrazione aveva inizialmente spostato l’impianto da via Don Dante Sala allo stesso Piazzale Don Venturelli. Nonostante un successivo incontro tra il Comitato e il sindaco, non è mai stato istituito un tavolo tecnico né sono state messe a disposizione le relazioni tecniche complete, indispensabili per una valutazione approfondita della situazione e per l’individuazione di possibili alternative'. Così in una nota il Comitato cittadini Piazzale don Venturelli attacca il sindaco di Carpi, Riccardo Righi e torna sulla questione della antenna Iliad.


'Come conseguenza della mancanza di progressi concreti rispetto agli impegni assunti dal sindaco Righi e a tutela della salute e della qualità della vita dei cittadini, il Comitato si è visto costretto, sostenendo un notevole impegno economico, a ricorrere all’unica possibilità di difesa dell’interesse collettivo. È stato quindi depositato un ricorso straordinario in data 31 marzo 2026 dal Condominio Venturelli che si è fatto portavoce anche delle istanze dell’intero quartiere.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
In tutte le sedi di confronto, il Comitato ha proposto all’Amministrazione soluzioni alternative, tra cui l’area verde pubblica, situata a 400 metri dalle abitazioni, in prossimità del cavalca-ferrovia di via Sigonio, nonché la possibilità di utilizzare antenne già esistenti nelle vicinanze attraverso il co-siting. Tra le soluzioni proposte rientrano i seguenti siti già operativi: Via Carlo Marx 22; Via Carlo Marx 26; Via Liguria; Via Lombardia; Via Due Ponti (area RFI); Via Cavata'.


'Crediamo pertanto di aver offerto il massimo della collaborazione per una soluzione condivisa, prima di ricorrere alle vie legali. In data 5 marzo 2026 era stata inoltre inviata all’Amministrazione Comunale, una diffida rimasta senza risposta. Il Comitato ribadisce la propria piena disponibilità, in qualsiasi momento, a costituire un tavolo tecnico che, al di là delle vicende giudiziarie, possa portare a una soluzione alternativa, che tenga conto del buon senso, della difesa dei siti sensibili, quali il polo scolastico della prima infanzia, della qualità della vita degli abitanti del quartiere Venturelli e del diritto della cittadinanza alla fruizione dell’area verde. La pratica della partecipazione, del confronto e del dialogo è l’essenza civile e democratica di ogni azione amministrativa, vogliamo sperare che prima di qualunque sentenza giudiziaria, l’Amministrazione voglia percorrere questa via.

Considerato l’interesse collettivo che rappresentiamo, ci rivolgiamo a tutti i cittadini per un contributo economico volontario, anche di modesta entità, per far fronte agli importanti costi dell’azione legale che stiamo sostenendo. È stata avviata una raccolta fondi online sulla piattaforma GoFoundMe'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Alessandro Lupi. Così è, se ci appare

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Morelli (Azione): 'Carpi non ha un problema di immobili. Ha un problema di coraggio politico'

Morelli (Azione): 'Carpi non ha un problema di immobili. Ha un problema di coraggio politico'

Carpi, inaugurata dal sindaco Righi oggi la Coop Magazzeno rinnovata

Carpi, inaugurata dal sindaco Righi oggi la Coop Magazzeno rinnovata

Via Roosevelt, il Comune avvia l’iter per valutare responsabilità e chiedere risarcimenti

Via Roosevelt, il Comune avvia l’iter per valutare responsabilità e chiedere risarcimenti

Carpi, primo intervento mini-invasivo endoscopico in una paziente oncologica

Carpi, primo intervento mini-invasivo endoscopico in una paziente oncologica

Il Carpi crolla a Pesaro: finisce 3 a 0

Il Carpi crolla a Pesaro: finisce 3 a 0

Carpi, 73mila euro a Ciao comunicazione: caro sindaco Righi lei vuole o no liberarsi dal giogo del Pd?

Carpi, 73mila euro a Ciao comunicazione: caro sindaco Righi lei vuole o no liberarsi dal giogo del Pd?

Articoli più Letti San Felice, cede il braccio della gru e precipitano col cestello: muore Roberto Gavioli, gravissimo il figlio

San Felice, cede il braccio della gru e precipitano col cestello: muore Roberto Gavioli, gravissimo il figlio

Castelvetro, schianto in moto: Gianni Flori muore a 16 anni

Castelvetro, schianto in moto: Gianni Flori muore a 16 anni

Castelfranco, la rissa si trasforma in uno scontro armato: due in carcere per lesioni e tentato omicidio

Castelfranco, la rissa si trasforma in uno scontro armato: due in carcere per lesioni e tentato omicidio

Bandiera palestinese su edificio pubblico, il sindaco Gargano richiamato dal Prefetto al rispetto della disciplina

Bandiera palestinese su edificio pubblico, il sindaco Gargano richiamato dal Prefetto al rispetto della disciplina

Articoli Recenti San Possidonio, a 14 anni dal sisma ancora senza chiesa. Il sindaco stesso denuncia: 'Inaccettabile'

San Possidonio, a 14 anni dal sisma ancora senza chiesa. Il sindaco stesso denuncia: 'Inaccettabile'

Castelnuovo, rogo in un'abitazione: appartamento inagibile

Castelnuovo, rogo in un'abitazione: appartamento inagibile

'Marano, la nuova scuola elementare è ancora un cantiere ma si convoca un'assemblea per il trasloco'

'Marano, la nuova scuola elementare è ancora un cantiere ma si convoca un'assemblea per il trasloco'

Sassuolo, mancata edificazione casa funeraria: archiviate querele dell'ex sindaco Menani e di Lucenti a Gibellini

Sassuolo, mancata edificazione casa funeraria: archiviate querele dell'ex sindaco Menani e di Lucenti a Gibellini