Rinforzi Polizia: il PD ringrazia il Ministro e FI aspetta i fatti

Non c'è ancora indicazione sui tempi, sulle modalità e sulle caratteristiche delle 45 unità totali (30 operatori e 15 amministrativi/tenici), annunciate ieri dal Ministro dell'Interno Lamorgese nel corso della sua attesa visita a Modena, arrivata ad un anno e mezzo dall'invito ufficiale fatto dal sindaco nell'inverno 2019. Un numero che ha stupito anche i sindacati di Polizia che nei giorni avevano espresso la loro insoddisfazione rispetto alla prospettiva di un saldo di 6 unità in arrivo, insufficiente a compensare l'alto numero di pensionamenti soprattutto di personale specializzato. Di plauso e di attesa sono nel frattempo le reazioni dal mondo politico modenese. Il capogruppo PD in Consiglio comunale nonché responsabile Sicurezza nella Segreteria cittadina del Pd Antonio Carpentieri ringraziare a nome del Partito democratico modenese il ministro 'per la fattiva attenzione che ha dedicato alla nostra città. Nel corso della sua visita a Modena ha portato risposte concrete sugli organici delle Forze dell’ordine che la nostra comunità aspettava da tempo: 30 nuovi agenti e 15 amministrativi rappresentano una vera e propria iniezione di nuove energie. Sull’elevamento di Fascia per la nostra Questura la ministra ci ha detto che nell’ambito di un prossimo ridisegno dell’organizzazione delle Questure si valuterà anche il rafforzamento della nostra Questura. Continueremo naturalmente a vigilare perché quanto annunciato corrisponda ai fatti, il rafforzamento della nostra Questura rimane un obiettivo prioritario e una richiesta forte dei cittadini”.'Dalle importanti parole del ministro si passi presto ai fatti. Monitoreremo che gli impegni per Modena siano onorati' - afferma Piergiulio Giacobazzi, Capogruppo consiliare Forza Italia Modena, coordinatore provinciale del partito'Appreso dalle parole del Ministro Lamorgese che il tema dell'innalzamento di fascia della questura non è nell'agenda imminente del governo, monitoreremo che gli impegni assunti sull'invio a Modena di 30 operatori e 15 unità di personale tecnico siano onorati in tempi brevi. Modena da troppo tempo, di fronte all'offensiva criminale e all'aumento dell'immigrazione irregolare e regolare, che ha portato enormi carichi di lavoro in più sulla questura e più in generale sulle forze di Polizia, ha bisogno di un potenziamento delle risorse umane e strumentali al servizio della sicurezza. Le forze dell'ordine, alle quali rinnoviamo il nostro grazie per l'impegno quotidiano e per i risultati anche oggi raggiunti nel contrasto al crimine, meritano di avere ciò che da troppo tempo chiedono. Noi, nel nostro ruolo, monitoreremo che ciò avvenga'