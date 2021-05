Modena, ministro Lamorgese: più agenti ma per ora no questura fascia A

Il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese oggi in visita a Modena 'scortata' in centro dal sindaco Giancarlo Muzzarelli, dopo l'incontro con le istituzioni e con il presidente della Regione Stefano Bonaccini.'Questo è un territorio concreto che va avanti e ha entusiasmo e con senso di squadra difende la sicurezza dei cittadini' - ha detto la Lamorgese. Doccia fredda per quanto riguarda la richiesta di elevare la questura in fascia A. 'Sulla questura, potrà essere rivista anche la fascia in futuro, ma certamente manderemo uomini in più, una trentina in più più 15 amministrativi tecnici' - ha aggiunto il ministro raccogliendo le richieste dei sindacati, promettendo anche rinforzi negli organici di polizia penitenziaria.Ricordiamo che il sindaco stesso aveva scritto al ministro oltre un anno fa per chiedere l'innalzamento della questura in fascia A. Una richiesta che per ora non viene accolta.E prima della tappa in Municipio si è tenuta l'inaugurazione dell'ex Diurno che sarà aperto dal primo giugno. A tagliare il nastro è stata proprio il ministro.Gi.Ga.