Risse con coltello, spaccio e guida in stato di ebbrezza: arresti e denunce nel fine settimana

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lo scorso fine settimana i Carabinieri del Comando Provinciale hanno intensificato i controlli e i servizi su strada, al fine di prevenire o reprimere la commissione di reati in genere e per garantire l’incolumità pubblica nell’ambito della circolazione stradale.



A Modena i militari della Sezione Radiomobile, nell’ambito di un controllo attuato nel centro storico nella tarda serata di domenica hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica tre cittadini georgiani di 42, 27 e 25 anni. Notati su un veicolo con fare sospetto alla vista dei militari, sono stati fermati e sottoposti a perquisizione personale e veicolare. Azione che portato all'individuazione e al sequestro di diversi attrezzi da scasso e destinati alla commissione di reati predatori.

Sempre a Modena i militari dello stesso reparto procedevano, il giorno prima, 8 marzo, durante un controllo stradale nei confronti di alcuni cittadini nordafricani in palese stato di ubriachezza, hanno fermato un 55enne ghanese, senza fissa dimora. L'uomo è risultato essere ricercato poiché destinatario di un provvedimento di misura cautelare in carcere, quale aggravamento di misura domiciliare cui era sottoposto di recente e in seguito a reiterate violazioni delle prescrizioni della permanenza domiciliare. L'uomo è stato arrestato e associato alla Casa Circondariale Sant’Anna.i militari dell’Arma denunciavano due conducenti per guida in stato di ebbrezza alcolica. Nella serata di ieri, sottoposti ad accertamento con l’alcoltest, entrambi sono risultati eccedere i limiti imposti dalla legge sul tasso alcolemico. Ad entrambi veniva ritirata la patente di guida per la proposta di sospensione.Sempre a Pavullo, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti ieri sera per sedare un’accesa lite tra due giovani del posto: uno dei due è stato trovato in possesso di ben due coltelli di dimensioni importanti, subito sequestrati. L'uomo, di 33 anni, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Modena per porto di arma da punta e taglio.un turco di 29 anni e un pakistano di 47 anni, controllati la scorsa serata nelle vie cittadine dai militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, sono stati trovati in possesso di circa 6 grammi di hascisc per uso personale. Mentre la droga è stata sequestrata, sono stati segnalati quali assuntori alla Prefettura di Modena.