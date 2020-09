'Risultato voto certifica fine delle ambizioni nazionali di Bonaccini'

'Non siamo soliti infilarci nel travaglio degli altri partiti, ma quando c'è in ballo la nostra Regione ci sentiamo in dovere di derogare: i risultati delle elezioni regionali certificano che le ambizioni nazionali di Stefano Bonaccini di scalzare Zingaretti dalla guida del Pd sono finite'. A parlare è il consigliere di Fratelli d'Italia Giancarlo Tagliaferri. 'Ora, caro Presidente, auspichiamo che torni a essere quello che i cittadini hanno votato: il Presidente della Regione Emilia-Romagna, insomma meno comparsate in tv da Lilli Gruber e più lavoro a tavolino, non lo chiede solo Fratelli d’Italia ma tutti gli emiliano romagnoli'.