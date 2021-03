Rotta Panaro, la Regione corre ai ripari: non è mancata la manutenzione

All'origine del collasso dell'argine del fiume Panaro che il 6 dicembre scorso ha provocato l'alluvione di Nonantola, ci sarebbero state una pluralità di cause: dalle tane degli animali al materiale, tra cui un mix di vecchi inerti e mattoni, risalenti all'800, oltre a terra golenale, con cui venne costruito. Ma non per sormonto o mancata manutenzione.Di fronte ai risultati della commissione tecnica chiamata ad indagare sulle cause della rottura dell'argine del Panaro, la Regione, attraverso il suo ufficio stampa, fornisce una lettura di quanto illustrato dal Presidente della commissione il docente del Politecnico di Milano Giovanni Menduni che sembrerebbe escludere, chiarite le cause, qualsiasi tipo di responsabilità che un domani, proprio sulla base di quella relazione, potrebbe essere contestata.“È verosimile- ha spiegato Menduni nell'audizione alla commissione ambiente della regione - che le disomogeneità della struttura dell'argine, insieme ad una cavità, probabilmente una tana di animali relitta all’interno, abbiano permesso all’acqua di penetrare – tecnicamente punzonare l’argine - fino a determinarne il crollo, ma si conferma che il dissesto non è avvenuto per ragioni di sormonto o di mancata manutenzione'.Quindi, collasso dell'argine non provocato dalla tracimazione dell'acqua (il fiume come già più volte evidenziato e da subito, non è stratipato), ma da una falla che, stando sempre al resoconto tecnico, si sarebbe creata quando il livello del fiume, in quel punto (siamo a poche centinaia di metri a nord del vecchio ponte di Navicello), era ancora sotto di circa un metro e mezzo dalla sommita dell'argine. Insomma, ad un livello di teorica sicurezza, anche grazie all'azione delle casse di espansione fatte funzionare, quel giorno, per lasciare scorrere a valle della diga non più di 530 metri cubi di acqua al secondo, soglia necessaria per mantenere il livello dell'acqua, a valle, verso la pianura, con un margine franco di sicurezza rispetto anche al livello più basso degli argini.Insomma, se le casse di espansione (al di là del dibattito sul mancato utilizzo della cassa secondaria), hanno funzionato, ciò che forse non ha funzionato, ed è emerso indirettamente come altra faccia della puntuale relazione dei tecnici, è lo stato di debolezza e vulnerabilità dell'argine collassato, ma soprattutto l'inconsapevolezza e la mancata conoscenza di quello stato da parte di chi di dovere.Da parte di chi dovrebbe occuparsene. Dalla testimonianza dei tecnici, rispetto al lavoro di analisi e di ricostruzione della dinamica del collasso, emerge invece chiaramente che nonostante quel tratto di argine fosse già stato oggetto (come documentato da La Pressa e confermato dal prof. Menduni), di diverse rotture storiche (ultima nel 2014 nel giorno della rottura del Secchia, quando una falla venne bloccata in extremis), non era stato oggetto di specifiche osservazioni, o ispezioni.Perchè sono proprio queste che hanno consentito, in questi anni, per esempio in molti tratti arginali del Secchia, di effettuare, dopo il 2014, ispezioni sulla loro composizione e sul fondo su cui poggiano.Analisi preliminari ad un loro adeguamento, ad una messa in sicurezza o a una manutenzione. Analisi che avrebbero consentito, se fossero state eseguite anche in quel tratto del Panaro collassato il 6 dicembre ma già interessato da rotture storiche, di valutarne la composizione. Analisi che non a caso sono state effettuate in modo comparato, anche attraverso indagini geotecniche e geofisiche tra cui sondaggi a carotaggio continuo, con il prelievo di campioni e analisi sulla qualità dei materiali, anche dai tecnici della commissione regionale sul caso in oggetto.Indagini che, appunto, dopo e non prima, hanno permesso di evidenziare le debolezze di quell'argine e le cause del collasso, a partire dal ruolo del materiale eterogeneo, risalente a fine Ottocento, utilizzato nella costruzione dell’argine, al cui interno si sono rinvenuti mattoni, laterizi e porzioni di conglomerato di calce; individuate anche ceppaie riconducibili ad un infestante particolarmente diffuso in zona, l’Arundo donax, rimaste dentro il corpo arginale in seguito alle attività di taglio e rimozione definitiva svolte tra 2012 e 2014. Ceppaie probabilmente decomposte che hanno favorito il passaggio lento (percolazione) delle acque. Alle quali aggiungere la possibilità di tane occulte di animali fossori, alla luce di alcuni rinvenimenti osservati in prossimità del collasso.Un collasso che ha generato, in quella mattina del 6 dicembre, una frattura nell'argine capace di fare uscire milioni di metri cubi di acqua in direzione Nonantola. Per ore, dalle ore 6 alle ore 15 circa, orario in cui venne posizionato il primo masso ciclopico per la riparazione del fronte che con il passare delle ore si era allargato raggiungendo i 70 metri. Un punto scomodo, quello del lungo periodo intercorso tra il collasso dell'argine e l'avvio dell'intervento di riparazione e chiusura, e sul quale nessuno dei tecnici e tantomeno l'assessore ha fatto riferimento.Gi.Ga.