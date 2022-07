Salvini: 'Gelmini e Brunetta non rispettano gli elettori'

'Mi stupisce che gente eletta con il centrodestra, che ha governato per il centrodestra fino a ieri poi, allegramente, come Brunetta e Gelmini, dicono vado a sinistra. Io ho la stessa tessera di partito da 30 anni. Non mi piacciono quelli che passano dal Milan all'Inter, dalla Roma alla Lazio, da destra a sinistra. Quelli che cambiano partito da sera a mattina non rispettano gli elettori'. Lo ha detto questa mattina Matteo Salvini a Rtl 102.5.'Non mi accontento di meno del 20%, ci arriviamo - ha aggiunto -. Meno tempo si passa a litigare e meglio è. Nella riunione di domani inviterò Berlusconi e Meloni a parlare di temi, a concentrarsi su una idea di Italia, li inviterò a concentrarci su cosa faremo dal 26 settembre. Chi prende un voto in più vince, sceglie e governa. Non capisco il problema. Il centrodestra è finalmente compatto dopo tre anni non capisco perché tascorrere le giornate a discettare di leadership, colleghi, candidature. È tempo perso'.