Salvini ha un altro alleato: il sindaco Muzzarelli

Gli scherzi della politica. Succede che il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, per non essere tagliato fuori dalla protesta popolare contro il tanto criticato “coprifuoco” delle 22 deciso dal governo Draghi, contro cui protestano i cittadini e si battono le associazioni dei commercianti, prende carta e penna e, tramite il suo ufficio stampa, fa sapere di avere scritto una lettera allo stesso Draghi nella quale chiede anche lui che il governo allunghi oltre le 22 l'orario di chiusura di bar, ristoranti e pizzerie per consentire loro di potere fare un eventuale doppio turno serale per i clienti e di rivedere le regole per non penalizzare i locali che non hanno dehors esterni. Insomma, una maggiore liberalizzazione di orari e normative per consentire alle persone di uscire la sera oltre l'orario del coprifuoco delle 22 e avvantaggiare così i gestori dei locali in crisi economica per il prolungato lockdown. Ma, scherzi della politica, queste sono le tesi del segretario della Lega Salvini, sono le richieste che egli fa ormai da settimane e mesi appunto per venire incontro alle richieste dei cittadini e per accogliere le esigenze dei gestori dei locali. E che, per questa sua posizione di ascolto delle categorie maggiormente penalizzate, è stato severamente redarguito dal segretario del Pd Letta che si è dimostrato nella circostanza più vicino alle posizioni rigide e severe del ministro Speranza che chiede di continuare con le chiusure. E che ha anche accusato Salvini di demagogia arrivando a dirgli che “se non vuole più stare al governo lo dica”.Si tratta ora di capire se il Pd modenese, di cui Muzzarelli è il leader indiscusso, è più vicino alle rigide e severe posizioni di chiusura del ministro della sanità Speranza (Leu) o del segretario della Lega Salvini, aperturista, contrario al coprifuoco e sostenitore delle richieste dei commercianti.