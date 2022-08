Salvini querela Saviano: 'Io combatto le mafie coi fatti non a parole'

Sulla rete si consuma lo scontro tra Roberto Saviano e Matteo Salvini. Ad attaccare per primo è lo scrittore che su Facebook posta un’immagine di Putin che sovrasta Silvio Berlusconi e Matteo Salvini con sotto la scritta: “La notizia di una spia russa infiltrata in Italia da 10 anni non deve stupire, i reali agenti che hanno agito per Putin senza nascondersi e senza documenti dell’Fsb sono Matteo Salvini e Silvio Berlusconi“.“La notizia di una spia russa alla base Nato di Napoli può davvero stupirci?- scrive ancora Saviano in un commento al post- I più fedeli sostenitori di Putin li abbiamo avuti, per anni, soprattutto in politica. Silvio Berlusconi è colui che ha aperto le porte al leader del Cremlino.

La loro “bromance”, così l’hanno definita i media, è stato uno spettacolo indecoroso: l’apice si è raggiunto quando, alla domanda di una giornalista rivolta a Putin, ospite di Berlusconi in Sardegna, questi ha risposto mimando il gesto di un mitra… A due anni dalla morte di Anna Politkovskaja, uccisa nell’androne di casa nel giorno del compleanno del presidente russo. Sull’ambiguità dei rapporti di Salvini e Putin è davvero necessario aggiungere altro? In ogni caso, la comunicazione di Salvini sulla guerra in Ucraina, il suo non aver mai preso le distanze, se non con una conveniente (e finta) svolta pacifista, sono circostanze che parlano da sole…”.



“Io ho sempre difeso l’interesse nazionale italiano, nel mio Paese e nel mondo, a testa alta. A prendere i soldi dei russi per anni sono stati i comunisti tanto cari a Saviano, non certo i leghisti. Da ministro ho combattuto le mafie coi fatti, con leggi e sequestri, abbattendone ville e confiscandone patrimoni. C’è chi chiacchiera e copia, c’è chi fa e ottiene risultati. Caro Roberto, hai vinto una querela che spero servirà a portare soldi a qualche associazione di volontariato che combatte la mafia coi fatti, non con le parole” - replica il leader della Lega, Matteo Salvini sui social.