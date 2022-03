Salvini ridicolizzato in Polonia: a tutte le giravolte c'è un limite

La testa china e quel balbettio in inglese... Fa quasi tenerezza il leader della Lega nel video in cui viene umiliato dal sindaco di un paesino polacco e ridicolizzato da un giornalista italiano. Ma la tenerezza scompare quando si pensa alle infinite imbarazzanti giravolte del leader del Carroccio. Giravolte in politica interna e in politica estera. Una Lega che in pochi mesi è riuscita nel miracolo di fare una alleanza di Governo col Pd a sostegno del banchiere d'Europa Mario Draghi. Che è riuscita a votare tutte le più illiberali misure sul green pass varate con tali modalità solo dall'Italia, dicendosi allo stesso tempo contraria. Una Lega che è riuscita a rivotare il capo dello Stato uscente dopo averlo sbeffeggiato in ogni modo (famoso il post del 2015 'cedo due Mattarella per mezzo Putin').Un video che, al pari di altri memorabili momenti politici (si pensi al giubilo con cui i 5 Stelle dal balcone annunciarono la vittoria sulla povertà), rimarrà indelebile nella mente degli italiani. Alcuni già prevedono che la missione polacca segnerà la fine politica dell'ex ministro degli Interni. Difficile prevederlo. Per ora, abbandonata la tenerezza verso l'uomo-Salvini, non resta che riguardare quel video e pensare, senza compiacimenti di sorta, che in fondo, prima o poi, il secondo tempo arriva per tutti.