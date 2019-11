Salvini riempie anche la piazza di sinistra: 8000 al flash mob contro

Com'e' profondo il mare? Cosa se non le parole e la musica di Lucio Dalla potevano accompagnare le migliaia di persone (per gli organizzatori 8.000) persone che hanno riempito piazza Maggiore, a Bologna, in un flash mob di protesta, svolto in contemporanea al comizio elettorale di Lucia Borgonzoni, candidata della Lega alle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna.'Bologna non si lega' e 'Bologna non abbocca' sono le scritte che si leggono sui due striscioni lunghi almeno 10 metri alzati in piazza Maggiore, che accompagnano le tante sardine disegnate e colorate portate dai manifestanti, come tanti 'pesci' pronti a non abboccare alle bufale della politica, come avevano promesso sull'evento Facebook. L'obiettivo era raggiungere almeno quota 6.000 persone: 'obiettivo raggiunto', dice orgoglioso Andrea Gareffa, uno degli organizzatori dell'evento.Alle 20.30 in punto, la stessa ora a cui e' previsto l'inizio della convention della Lega al Paladozza, guidata dal leader del partito Matteo Salvini, le 'sardine in piazza' 'mute come dei pesci' hanno alzato al cielo i loro disegni e insieme hanno cantato 'Com'e' profondo il mare' di Lucio Dalla e dopo Bella ciao. Il flash mob si e' chiuso con il coro 'Bologna non si lega'.(Dire)