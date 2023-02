Sanità emiliana: dal Governo 207 milioni, Donini attacca: 'Sono pochi'

Nonostante i 207 milioni di euro arrivati a gennaio, per la sanità dell'Emilia-Romagna 'il respiro è corto, insufficiente'. A ribadirlo è l'assessore regionale Raffaele Donini, questa mattina a margine di una conferenza stampa all'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna. 'Il calcolo è sempre quello, non cambia - afferma Donini - il bilancio 2022 è stato chiuso in pareggio grazie al fatto che abbiamo messo risorse nostre per il terzo anno consecutivo, o comunque risorse straordinarie sbloccate negli ultimi giorni dell'anno'. I costi Covid non rimborsati per l'Emilia-Romagna superano i 400 milioni di euro, ricorda l'assessore, mentre le spese energetiche vanno oltre i 200 milioni.'Noi abbiamo coperto con tutto ciò che abbiamo potuto mettere a bilancio - insiste Donini - ma è chiaro che quando per tre anni consecutivi si svolgono queste operazioni, il bilancio è sempre più affaticato.Questo riguarda in particolare le Regioni che hanno avuto più Covid e che hanno una sanità molto estesa, come la nostra'.Proprio la commissione Salute della Conferenza delle Regioni, segnala Donini, la settimana scorsa ha rinnovato al ministro Orazio Schillaci la richiesta di un 'incontro politico in presenza. Il ministro ci dato assicurazione che entro qualche settimana questo incontro avverrà - sottolinea Donini - ci attendiamo un'assunzione di responsabilità sul piano finanziario da parte del Governo, per riconoscere le risorse necessarie alle Regioni, perchè non continuino questi disavanzi a causa dei mancati rimborsi Covid e spese energetiche. Oppure provvedimenti legislativi che consentano alle Regioni di ammortizzare queste spese in un periodo più ampio'. Questo però 'non toglie che le Regioni facciano la loro parte fino in fondo, come hanno fatto finora, per garantire il diritto alla salute e mantenere alto il livello dei servizi', assicura Donini. Da questo punto di vista, cita l'assessore, 'siamo in attesa dei dati ministeriali 2020-2021, ma ho buona ragione di ritenere che anche nel periodo tremendo della pandemia il sistema dell'Emilia-Romagna ha dimostrato una grande resilienza e una grande aderenza ai Lea'.