'Sanità modenese, 159 milioni di disavanzo e tagli all’emergenza': Fials proclama stato di agitazione e chiede confronto al Prefetto

Tra i punti critici anche welfare e investimenti sul personale

Stato di agitazione per i lavoratori dell’AUSL e dell’AOU di Modena. A proclamarlo è la FIALS, il sindacato autonomo che denuncia una situazione ritenuta 'ormai insostenibile all’interno del sistema sanitario locale'. Al centro della mobilitazione ci sono quattro punti evidenziati come critici: il pesante disavanzo delle aziende, i tagli all’emergenza territoriale, la mancanza di welfare aziendale e l’assenza di investimenti sul personale.In una nota, la FIALS chiede al Prefetto di Modena la convocazione urgente di un tavolo di conciliazione per affrontare una crisi che, secondo il sindacato, rischia di compromettere sia la tenuta dei servizi sanitari sia la tutela dei lavoratori.Tra le principali rivendicazioni spicca il disavanzo di 159 milioni di euro registrato nel 2024 dalle due aziende sanitarie modenesi, “coperto – sottolinea il sub commissario Fials per la provincia di Modena Giuseppina Parente – senza alcun intervento strutturale di contenimento”. Una situazione che, secondo il sindacato, pesa interamente sulle spalle del personale, costretto a fare i conti con turni insostenibili, straordinari obbligatori e precarietà contrattuale.A generare particolare allarme è anche la recente soppressione dell’unico medico di emergenza territoriale (MET) attivo nell’Alto Frignano, definita dalla FIALS 'una decisione gravissima che come dimostrerebbe anche l'ultimo caso della donna soccorsa a Trentino la scorsa settimana, potrebbe avere 'conseguenze fatali per i cittadini'.
Una posizione, quella della Fials, su questo punto già espressa dalla subcommissario per la provincia di Modena Giuseppina Parente dell'incontro pubblico organizzato a Sestola dal locale comitato alla presenza dell'Asl di Modena.'A queste criticità - scrive il sindacato - si aggiungono la totale assenza di politiche di welfare aziendale, con carenze nei servizi di supporto alla genitorialità e nella conciliazione tra vita e lavoro, e la mancanza di un piano strutturato di assunzioni e stabilizzazioni'.Il sindacato chiede ora risposte e azioni. In particolare, un impegno vincolante al rientro dai costi, il ripristino immediato del MET nell’Alto Frignano, un piano straordinario per rafforzare l’organico e l’introduzione di misure reali di welfare per i lavoratori.“Nonostante i confronti avuti con le Direzioni generali, nessuna delle proposte avanzate ha trovato accoglimento – afferma la segreteria provinciale FIALS –. Per questo siamo costretti a mobilitarci: per difendere la dignità dei lavoratori e garantire la sicurezza e la qualità dei servizi sanitari ai cittadini”.
Articoli Correlati
Il DG Ausl Altini contestato al Meeting CL di Rimini: 'Doveva e dovrebbe essere a Fanano'

Meteo, calura africana verso la fine

Emergenza urgenza montagna, avanti con gli infermieri senza Met, e la piazza di Sestola insorge

No al taglio dei medici di emergenza territoriale in montagna: il 5 agosto manifestazione a Sestola, e l'Ausl ci mette la faccia

'I dati lo confermano: i Met cancellati dall'Ausl erano utili. Grave soppressione del servizio'

Il dg Ausl Altini sul Met in Appennino: 'Equivalenza funzionale tra equipe mediche e infermieristiche'

Articoli più Letti

Urbanistica Modena, addio ai 19 progetti di Muzzarelli e primi risultati dell'assessore Ferrari: 500 nuovi alloggi

'Modena, 7 mesi di lavori su Gigetto: ma per il Comune non doveva essere dismesso?'

Scandalo Amo: decreto ingiuntivo per 460mila euro alla dipendente accusata di peculato e il direttore Berselli licenziato in tronco

Articoli Recenti

Case della comunità in montagna: Muzzarelli chiede conto alla Regione

Rifiuti Modena, Giacobazzi (Fi): 'Cittadini trattati come cavie'

Bandiere Cgil all'ospedale Baggiovara, Giovanardi: 'Incompatibili con struttura sanitaria'

