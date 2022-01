Sant'Antonio, a Modena il sole illumina la fiera riservata a vaccinati

Concluse le polemiche sulla opportunità di fare o meno in tempo di pandemia un evento del genere, il sole questa mattina ha fatto da cornice all'avvio della fiera di Sant’Antonio a Modena.Dalle 22.30 di ieri gli operatori commerciali possono accedere alle aree assegnate per l’allestimento dei banchi previo controllo da parte della polizia locale del possesso del Green Pass rafforzato previsto dall’ordinanza comunale. Anche per i visitatori è obbligatoria l'avvenuta vaccinazione.Vietate le presentazioni dei prodotti in vendita con richiamo della clientela utilizzando microfoni o altri impianti di diffusione sonora, nei principali accessi al centro storico, sono stati allestiti varchi informativi, con manifesti, volantini e la presenza di volontari gruppo comunale di Protezione civile. Per toccare la merce, inoltre, è previsto l’utilizzo di guanti monouso.Sono 104 gli operatori di Polizia locale impegnati complessivamente nei vari turni della giornata, con sei “rinforzi” dall’Unione delle Terre d’argine, mentre i volontari sono complessivamente quasi una trentina. “A tutti loro va il ringraziamento della città – sottolinea il sindaco Gian Carlo Muzzarelli – che conferma un appuntamento così sentito dai modenesi e che rappresenta, come già detto, una prova generale per il 31 gennaio con la festa per San Geminiano. Lo verificheremo con Prefettura, Questura e forze dell’ordine e con tutti i soggetti impegnati nell’iniziativa”.