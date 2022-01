Sassoli, lezione dimenticata: 'In Europa nessuno può tappare la bocca agli oppositori'

'Ripetiamolo perché sia chiaro a tutti che in Europa nessun governo può uccidere, che il valore della persona e la sua dignità sono il nostro modo per misurare le nostre politiche. Che da noi nessuno può tappare la bocca agli oppositori, che i nostri governi e le istituzioni europee che li rappresentano sono il frutto della democrazia e di libere elezioni'.Queste le parole che David Sassoli, morto oggi a 65 anni, fece risuonare nel 2019 nel suo discorso di insediamento a Strasburgo.'Che nessuno può essere condannato per la propria fede religiosa, politica, filosofica... che da noi ragazze e ragazzi possono viaggiare, studiare, amare senza costrizioni. Che nessun europeo può essere umiliato e emarginato per il proprio orientamento sessuale... che nello spazio europeo, con modalità diverse, la protezione sociale è parte della nostra identità'.