Scambia protezioni dell'autodromo per discarica gomme e presenta interrogazione

Si vedono anche su Google Earth ma non sono rifiuti. Gli pneumatici accumulati vicino alla pista dell'autodromo di Marzaglia vengono, infatti, 'utilizzati come protezione durante gli eventi'. Lo ha spiegato l'assessore all'Ambiente del Comune di Modena Vittorio Molinari, rispondendo all'interrogazione della consigliera Maria Grazia Modena (MoxMo) durante la seduta del Consiglio di mercoledì 19 febbraio.

Modena, su segnalazione di alcuni cittadini, aveva chiesto se i cumuli di gomme presenti vicino alla pista dell'autodromo fossero rifiuti abbandonati o meno. Preoccupata, soprattutto, dal possibile proliferare di zanzare tigre provocato, durante l’estate, dai ristagni d’acqua all’interno degli pneumatici.

Molinari, dopo aver ringraziato la consigliera per aver fornito le coordinate precise dei cumoli, ha spiegato che, ricevuta la segnalazione, “il personale tecnico si è recato puntualmente e tempestivamente sul posto dove si individuava che il cumulo di pneumatici era all'interno dell'area in uso all'autodromo di Modena”. Una volta chiarito che non si trattava di rifiuti, ma di pneumatici utilizzati come protezioni, l’Assessore ha sottolineato come il Comune abbia “colto l'occasione per chiedere alla società Aerautodromo di Modena spa di provvedere ai trattamenti opportuni per evitare il proliferare di zanzare'.

La consigliera di MoxMo, dopo aver ricordato come le zanzare tigre rappresentino un importante problema sanitario, si è dichiarata soddisfatta della risposta ricevuta dall’assessore Molinari.