'Sciammannato', 'bisogna picchiarlo': frasi shock sul comandante PM

Anche l'ufficio tecnico lo ha confermato, 'lui è sempre più attivo......sempre più sciammannato'......'secondo me bisogna picchiarlo ogni tanto'.....'sta facendo politica al posto loro'. Frasi shock, che stupiscono, perché a pronunciarle nei confronti del comandante della Polizia Municipale del Comune di Sassuolo, Stefano Faso, sono alcuni consiglieri di opposizione parlando tra di loro, in diretta audio e video, al termine della seduta del consiglio comunale dello scorso 27 marzo. Forse pensando di essere rimasti solo loro, a parlarsi, in una sorta di fuori onda, che invece era ancora in diretta e registrato, dai sistemi del Comune.







Frasi che seppur da inserire in un contesto di dibattito politico, tale da ridimensionare anche termini come 'picchiare', rimangono forti, soprattutto, appunto, sul piano politico ed istituzionale



Oggetto della vicenda sono parole e gesti del Comandante della Polizia Municipale nel corso dell'ultima seduta del Consiglio comunale in relazione al provvedimento sull'accattonaggio molesto e sui provvedimenti da assumere anche nei confronti di chi fa la carità. Ma al di la delle divergenze di merito sul provvedimento, agli occhi dell'opposizione di inaccettabile ci sarebbe il ruolo del comandante che avrebbe travalicato il suo ruolo tecnico al punto da superare e sostituire anche quello politico, con affermazioni e considerazioni anche critiche verso l'opposizione. 'E' lui che sta dettando la linea al comune.....bisogna che lo rimettiamo a posto' - affermano nel video i consiglieri di opposizione. Tra questi, che appare nel video in primo piano, che giudica 'sciammannato' il comandante, il capogruppo del PD Mimma Savigni che propone di andare al di la della discussione consigliare e di portare a conoscenza della città quanto successo. 'Vanno bene i richiami, ma bisogna dire alla città, oh chi ci governa è Faso. In consiglio questa cosa la metteranno a posto, bisogna fare una campagna sulla città'



Frasi che insieme al video sono state pubblicate e condannate pubblicamente questa mattina dall'intera giunta in un post pubblicato sulla pagina del sindaco Gianfrancesco Menani.



'Aberranti insulti che incitano ad atti di violenza, sono rivolti ad una delle figure più importanti delle Forze dell’ordine cittadine, che ogni giorno svolgono l’elevato e difficile compito di salvaguardare la nostra sicurezza.

Insulti gratuiti all’operato dell’Amministrazione comunale che viene definita senza poteri, senza alcuna capacità di governare la città prendendo decisioni che sarebbero, a loro dire, demandate ad altri...

Più volte queste persone si sono elevate a chiedere collaborazione, senza peraltro fornire proposte, per poi dimostrarsi del tutto ostili, come questo video purtroppo dimostra.

E' questo allora il rispetto che il Partito Democratico ha verso le istituzioni cittadine? Non ci sembra, e forse l’atteggiamento che millantano in pubblico, altro non è che uno dei volti che vogliono mostrare ma che in realtà nasconderebbero'



'Non possiamo dunque ignorare questo increscioso episodio' - concludono gli assessori della giunta Menani. 'Attendiamo e pretendiamo le scuse a livello personale, istituzionale e all’intera cittadinanza perché quando si lede la dignità delle persone passando alle offese e alle minacce, le maschere vanno tolte e bisogna avere il coraggio di chiedere scusa'