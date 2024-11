Sciopero day, Landini: 'È ora di rivoltare il Paese come un guanto'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'C’è stato un tentativo esplicito di mettere in discussione il diritto di sciopero', dice Landini commentando la decisione del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, di precettare oggi i lavoratori del settore del trasporto pubblico.

'Tra l’altro è in discussione in Parlamento il decreto sicurezza che noi chiediamo sia ritirato, che vuole far diventare un reato lo sciopero, i blocchi stradali, le occupazioni delle fabbriche quando chiudono. Siamo di fronte al tentativo serio di svolta autoritaria che mette in discussione la libertà delle persone. E lo sciopero è uno strumento di libertà. Le piazze ci chiedono di non fermarci e andare avanti'.



'Le piazze non si precettano', scandisce il segretario della Cgil. 'Abbiamo già dato di adesione allo sciopero altissimi. È la miglior risposta che ci può essere ed è il segno che questo Paese chiede di cambiare delle leggi balorde. Piazze così piene dicono che siamo sulla strada giusta', rivendica Landini.

Al governo, che sostiene che lo sciopero generale di oggi contesta una manovra che vuole abbassare le tasse, risponde il segretario della Cgil, Maurizio Landini, da Bologna: 'È una bugia pura. Le tasse per lavoratori dipendenti e pensionati stanno aumentando. Nel 2024 ci saranno 17 miliardi di entrate dall’Irpef, che al 90% pagano lavoratori e pensionati. Chiediamo che quei soldi tornino a loro. Invece, stanno facendo una manovra che ancora una volta colpisce il mondo del lavoro', afferma Landini.Foto Dire