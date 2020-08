“Mancano meno tre settimane all’inizio dell'anno scolastico e a causa dell’inadeguatezza di un governo nazionale giallo-rosso, a cui fanno sponda le amministrazioni PD locali ed un M5S ridotto ovunque a stampella della sinistra, vige la confusione più totale sui tempi e le modalità del rientro”.

Così Piergiulio Giacobazzi, capogruppo Forza Italia in Consiglio comunale, sull’incertezza intorno alla riapertura delle scuole in città.

“Totale incertezza per il personale scolastico e tanto più per le famiglie. Come si dovranno regolare con le mascherine? Sarà garantito e, se si, sarà garantito in sicurezza il trasporto scolastico? Ci saranno gli sconti promessi? Gli spazi degli istituti saranno stati adeguati? Sarà garantita, nel caso speriamo remoto di altre lezioni a distanza, la riduzione del divario digitale su cui l’Amministrazione si è impegnata ad agire sulla base dell’Odg proposto da Forza Italia e approvato all'unanimità dal Consiglio comunale?”.

“La commissione Comunale Covid ha chiuso i battenti per la pausa estiva parlando di scuola, ma solo con una rapida sequenza di interventi di esperti a senso unico, senza ascoltare – come invece richiesto dalle minoranze - il mondo degli operatori scolastici ed i rappresentanti di famiglie e studenti. Il Consiglio comunale non è ancora stato convocato e nella prima Commissione tematica in programma il 1° settembre non si parlerà di scuola: tale argomento evidentemente non è una priorità per il Comune e può aspettare. Dall'approvazione del bilancio preventivo di marzo, senza alcuna modifica nonostante l'emergenza Covid, l'Amministrazione comunale continua purtroppo ad agire, o meglio a non agire, come se Modena non fosse stata coinvolta dell’emergenza. Incrementando la propria distanza dai cittadini e dalle famiglie che da settimane sulla scuola chiedono trasparenza, chiarimenti e risposte dal governo della città. Per questo chiedo che il Comune istituisca a strettissimo giro una sorta di cabina di regia per raccogliere e fornire informazioni dirette e chiare alle famiglie sulla ripresa della scuola”.