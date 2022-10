Segreteria Pd, Bonaccini (quasi) in campo: 'Deciderò in fretta'

'Nelle prossime settimane deciderò se candidarmi o meno. Deciderò in fretta, non è importante essere utili a se stessi ma alla comunità'. Così il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, rispondendo a Porta a porta ad una domanda sui tempi della candidatura alla segreteria del Pd. 'Deciderò in fretta. Serve un nuovo gruppo dirigente al partito', ha detto Bonaccini preannunciando di fatto una sua candidatura'La posizione del Pd sulla guerra in Ucraina è netta, molto lineare e giusta. Poi si può scendere in piazza par la pace, ma bisogna essere chiari sulla responsabilità - ha poi detto il presidente della Regione Emilia Romagna -. C'è un aggressore che è la Russia e bisogna chiedere immediatamente il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe'.E infine un attacco al nascituro governo. 'Leggendo le cronache vedo un continuo rifiuto di importantissimi tecnici... Si va delineando un governo di basso profilo - dice Bonaccini -. Spero che il governo venga formato prima possibile. Al Pd farà bene stare all'opposizione, perché ha governato tanti anni ma senza vincere le elezioni'.