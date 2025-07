'Servizi emergenza in montagna in difficoltà', Forza Italia incalza Altini: 'Faccia retromarcia sui tagli'

“La riprova che i servizi di emergenza 118 sul territorio provinciale sono in difficoltà, è che l’AUSL di Modena si sta muovendo a livello regionale per far potenziare gli interventi dell’elisoccorso.”Lo ha dichiarato il presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali, tornando nuovamente sui tagli ai servizi di emergenza 118 nel modenese. E lo fa citando un recente documento firmato dal Direttore Generale dell'Ausl di Modena Mattia Altini nel quale si propone agli operatori l’istituzione di un gruppo di lavoro di area omogenea 118 Emilia est nel più breve tempo possibile per aggiornare le procedure non più recenti che disciplinano l’utilizzo dell’elisoccorso e in considerazione dei mutati assetti di risposta territoriale del servizio 118 negli ultimi 10 anni'.Del resto La Pressa, nei giorni scorsi ha reso noto i dati emersi dalla relazione sulle performance dell'Ausl dai quali emergono criticità dichiarate dalla stessa ausl rispetto ai tempi di intervento n emergenza urgenza nell'area montana della provincia.'Negli scorsi giorni, a seguito della conferma della soppressione del medico per l’emergenza territoriale nell’Alto Frignano e le relative più che motivate proteste sul territorio interessato, abbiamo anche sentito le rassicurazioni delle aziende sanitarie modenesi.È evidente la contraddizione di esse rispetto alla richiesta di potenziamento dell’elisoccorso che peraltro fa riferimento anche a possibilità del suo utilizzo in condizioni meteo avverse. Comunque sono i dati regionali sul soccorso medico a confermare una difficoltà che la provincia di Modena è in difficoltà. Gli equipaggi con personale medico disponibili sono infatti 5,5 (si contano come metà unità i mezzi operativi h12 e non h24), quindi 1 per 288.187 abitanti. Solo la provincia di Piacenza che come territorio di afferenza di un’unica AUSL ne ha solo 1, è messa peggio in Emilia-Romagna. Alla Giunta regionale ho appunto chiesto con una interrogazione se condivide che il potenziamento dell’elisoccorso sia adeguato a sopperire alle carenze di altri mezzi di soccorso con medici a bordo e comunque come intende attivarsi per un servizio di soccorso 118 più capillare' - afferma Vignali.Sull’argomento è intervenuto anche il vice coordinatore regionale di Forza Italia Antonio Platis: “È vero che le procedure per l’elisoccorso sono vecchie di 10 anni ma altresì che gli assetti di risposta territoriale sono mutati perché sono stati ridotti negli ultimi anni. Che il territorio modenese e in particolare l’Alto Frignano sono carenti di un servizio sanitario essenziale non lo si può più negare.Lo sanno sia i vertici dell’AUSL che chi rappresenta Modena nella maggioranza regionale come Muzzarelli e Trande. Il punto è che i tagli non andavano fatti ed ora si dovrebbe avere l’umiltà e il coraggio di rimediare agli errori. Altini deve fare retromarcia'.