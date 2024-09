Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Alberto Cirelli, Presidente di Seta, interviene così nel dibattito che si è aperto sull’efficacia del servizio di trasporto pubblico nel bacino provinciale modenese alla ripartenza dell’anno scolastico.“Ho assunto il ruolo di Presidente di Seta – prosegue Cirelli – dopo un percorso personale di circa 40 anni come dirigente ed imprenditore: nella mia carriera non mi sono mai imbullonato alla sedia ed ho sempre assunto in prima persona le mie responsabilità. La mia sedia è a disposizione e rispondo per le responsabilità e le deleghe che mi sono state affidate. Confermo quanto emerso in queste ore: le mie deleghe al momento sono pari a zero, ed in queste condizioni devo lavorare per concretizzare i miglioramenti che sono necessari. A Seta viene legittimamente chiesto dagli azionisti uno scatto in avanti sul servizio offerto, sulle relazioni industriali, sull’informazione all’utenza: sono tutti argomenti strategici, sui quali dobbiamo e possiamo lavorare e che potranno essere migliorati solo con il concreto impegno di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità”.