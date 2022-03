Si aprono i corridoi umanitari. E Putin continua a fare la guerra

Ci si aspettava ben poco da questa seconda tornata di negoziati ed infatti il vertice in Bielorussia non ha sortito novità sostanziali. L’incontro fra la delegazione russa e quella ucraina ha partorito solamente l’apertura di qualche corridoio umanitario ma non è stata sottoscritta una vera e proprio tregua se non un cessate il fuoco temporaneo e forse neanche in tutto il Paese. Anzi, il presidente russo Vladimir Putin ha ulteriormente tuonato contro i “neonazisti” di Kiev ribadendo ancora una volta che le due nazioni rappresentano un unico popolo. Per suffragare questa sua posizione ha continuato per tutta la giornata a bombardare i “suoi” fratelli di Kharkiv ed ha ucciso con i raid 33 civili a Chernivtsi, dove sono state abbattute scuole e edifici residenziali.Anche Odessa, la città sul Mar Nero ricca di storia e cultura, potrebbe finire sotto tiro a breve: la marina russa si starebbe preparando per lo sbarco, quattro navi di Mosca sono già al largo e l’attacco sarebbe questione di ore. Kiev resiste: non ci sono stati particolari avanzamenti delle truppe russe da nord ed oggi nel centro, in particolare attorno a Maidan, non sono rimbombate le esplosioni verificatesi nei dintorni i giorni precedenti. Ma la sensazione è che la calma della Capitale sia solo apparente, anche perché, non lontano da qui, i bombardamenti sono proseguiti incessanti. Ciò che è certo, in ogni caso, è che a una settimana dall’inizio della guerra quasi tutte le più importanti città del Paese sono ancora in mano ucraina e questo conferma le difficoltà inaspettate riscontrate dal Cremlino. E forse proprio per questo Putin ha alzato il tiro: non si attendeva una reazione così massiccia dell’esercito di Kiev e della popolazione civile e le sue dichiarazioni odierne evidenziano il nervosismo che si respira a Mosca.Lo “zar” ipotizzava forse una guerra lampo ed invece deve mettere in conto i caduti civili fra gli ucraini e le numerose perdite fra i suoi soldati. Se da una parte, quindi, i risultati non sono in linea con gli obiettivi, dall’altra il rischio è che Putin aumenti ulteriormente la potenza di fuoco e che la carneficina possa crescere e non placarsi. I russi oltretutto hanno usato solo parzialmente l’aviazione; lo hanno fatto a Kharkiv e i risultati sono testimoniati dalle fotografie e dai video di distruzione nella seconda città del Paese, ma non ancora nella Capitale.