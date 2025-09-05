Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sicurezza a Carpi, Righi: 'Non serve agitare la paura, serve sistema di accoglienza funzionante'

Sicurezza a Carpi, Righi: 'Non serve agitare la paura, serve sistema di accoglienza funzionante'

'Un reato è un reato, indipendentemente da chi lo commette. Non credo che se non ci fossero stranieri non ci sarebbe criminalità'

4 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
Spazio ADV dedicata a Mivebo
Il nodo sicurezza a Carpi è stato terreno di scontro profondo tra amministrazione comunale e i partiti che la sostengono e l'opposizione. Da una parte Fdi ha puntato il dito sui recenti episodi di cronaca, dall'altra il Pd e Avs hanno ricordato le responsabilità del Governo, mentre il sindaco Riccardo Righi ha evidenziato come un episodio in particolare sia stato 'inventato' dall'opposizione.
 

Sindaco, il tema sicurezza è al centro dei riflettori a Carpi e non solo. La sua risposta alle critiche di Fdi ha fatto discutere. Lei ha parlato di allarmismo e di rissa inventata. Non crede in questo modo di aver minimizzato il problema?
'Non minimizzo mai: la sicurezza è una priorità assoluta e i problemi esistono a Carpi come in tutta Italia. Con estrema franchezza e rispetto nei confronti dei miei concittadini, ho solamente spiegato cosa c’era dietro alle immagini. Proprio perché è un tema serio non accetto che si diffondano notizie false che servono solamente ad alzare i toni. Dire che non ci sono ambulanze quando invece ci sono, che i giardini scolastici non sono accessibili quando lo sono, o trasformare un litigio di coppia in uno scontro tra bande non è politica: è propaganda pericolosa.
Ai cittadini servono fatti e soluzioni, non campagne elettorali permanenti. Se Fratelli di Italia che oggi siede al governo volesse davvero dare una mano, potrebbe attraverso i suoi rappresentanti locali perorare la causa di mandare nuovi agenti di Polizia e inalzare il livello di commissariato. Carpi non è più paese da tempo, oggi è una città, l’undicesima per dimensione in Regione Emilia-Romagna'.
E' vero che sul tema sicurezza il tentativo di strumentalizzazione da parte dell'opposizione è reale, ma al di là delle schermaglie politiche, non le pare che le sue parole evochino quella famosa distinzione tra 'percezioni' e 'realtà' sulla quale il centrosinistra ha perso una marea di consensi e credibilità?
'Percezione e realtà contano entrambe. Una donna che ha paura a uscire la sera vive un problema reale anche se i dati dicono che i reati calano. I problemi esistono e il punto è che per troppo tempo la politica ha parlato senza agire. Io credo che i cittadini chiedano meno slogan e più risposte concrete. Per questo non inseguo il consenso facile: preferisco lavorare con le istituzioni e la comunità per ottenere risultati'.
E' certamente vero che la pubblica sicurezza è competenza dello Stato, ma è altrettanto vero che il Testo unico degli enti locali attribuisce specifici poteri ai sindaci.
Se è vero che il problema esiste, cosa farà la sua amministrazione per cercare di arginarlo?
'Un sindaco non comanda le forze dell’ordine, ma può incidere molto con gli strumenti della pubblica amministrazione: sicurezza sociale, educativa di strada, decoro urbano, rigenerazione dei quartieri, illuminazione pubblica, video sorveglianza, fondi dedicati. Sono azioni che portiamo avanti ogni giorno, affiancati dallo straordinario lavoro della Polizia Locale, che non sostituisce le forze dell’ordine ma svolge un ruolo essenziale nella sicurezza urbana. È l’unione che fa la forza: né il Comune da solo né lo Stato senza le comunità locali possono garantire sicurezza. Ad entrambe però vanno garantite risorse e strumenti. Il primo passo è smettere di usarla come bandiera elettorale. La sicurezza è un bene comune e va trattata con serietà'.
Il centrosinistra in generale, non solo a Carpi, tende a negare il legame tra presenza di immigrati e sicurezza. Non le pare che sia un modo per negare la realtà? Rispetto alla percentuale di stranieri presenti, il numero di reati da loro commessi è oggettivamente superiore a quello della media della popolazione nel suo complesso.
'Un reato è un reato, indipendentemente da chi lo commette.
Non credo che se non ci fossero stranieri non ci sarebbe criminalità ne che sia giusto stilare una classifica. È vero che in alcuni casi gli autori sono stranieri, ma la maggioranza delle persone immigrate – molti ormai cittadini italiani – lavora onestamente ed è parte attiva della città. Il nodo è l’inclusione: quando mancano strumenti di welfare come lingua, opportunità e relazioni si crea marginalità, che può sfociare in devianza. Non serve agitare la paura, serve un sistema di accoglienza e inclusione che oggi non funziona come dovrebbe. E qui lo Stato dovrebbe fare molto di più'.
Cercare di affrontare la complessità del problema è sicuramente meno redditizio in termini di consensi, rispetto all'evocare soluzioni facili. Ma di complessità si rischia di morire. Una donna che ha paura ad uscire la sera, una anziana scippata, un minorenne preso di mira da bande perlopiù straniere, chiede aiuto ora e una certa dose di interventismo non crede sia necessaria?
'Sì, e la fermezza c’è. Abbiamo rafforzato i controlli, introdotto nuove tecnologie e potenziato le azioni di prevenzione per le fasce più fragili. Ma la sicurezza non si gioca solo con più pattuglie: non basterebbe nemmeno l’esercito per presidiare ogni via. Per questo stiamo investendo su scuole, sport, educativa di strada, inserimenti lavorativi. È un mix di misure immediate e di prospettiva: solo così si costruisce una città davvero più sicura. Ma va detto che tutto questo diventa più difficile con i tagli del governo, che hanno colpito anche sicurezza e prevenzione'.
Giuseppe Leonelli
Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Diocesi Modena, Nonantola e Carpi: unione sempre più vicina

Diocesi Modena, Nonantola e Carpi: unione sempre più vicina

Sicurezza a Carpi, caro sindaco Righi non basta dire che va tutto bene

Sicurezza a Carpi, caro sindaco Righi non basta dire che va tutto bene

Chikungunya a Carpi, nuove disinfestazione in via Nitti

Chikungunya a Carpi, nuove disinfestazione in via Nitti

Avs Carpi: 'Non è mai stato messo in discussione il ruolo della Polizia Locale'

Avs Carpi: 'Non è mai stato messo in discussione il ruolo della Polizia Locale'

Sicurezza Carpi, Sulpl contro Avs: 'Sbagliato minimizzare ruolo della polizia locale'

Sicurezza Carpi, Sulpl contro Avs: 'Sbagliato minimizzare ruolo della polizia locale'

Avs difende il sindaco Righi: 'Sicurezza, Fdi prende i giro i carpigiani'

Avs difende il sindaco Righi: 'Sicurezza, Fdi prende i giro i carpigiani'

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti 'Modena, campi nomadi abusivi: sgombero immediato sull'esempio di Ferrara'

'Modena, campi nomadi abusivi: sgombero immediato sull'esempio di Ferrara'

Urbanistica Modena, addio ai 19 progetti di Muzzarelli e primi risultati dell'assessore Ferrari: 500 nuovi alloggi

Urbanistica Modena, addio ai 19 progetti di Muzzarelli e primi risultati dell'assessore Ferrari: 500 nuovi alloggi

'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'

'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'

'Modena, 7 mesi di lavori su Gigetto: ma per il Comune non doveva essere dismesso?'

'Modena, 7 mesi di lavori su Gigetto: ma per il Comune non doveva essere dismesso?'

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Sanità Appennino, per garantire i servizi anche l'ospedale virtuale

Sanità Appennino, per garantire i servizi anche l'ospedale virtuale

'Europa e Nazioni Unite ferme davanti a genocidio, ma così si è complici: sosteniamo la Flotilla'

'Europa e Nazioni Unite ferme davanti a genocidio, ma così si è complici: sosteniamo la Flotilla'

'Modena, ruota panoramica chiusa da Procura di Torino: che controlli ha fatto Modenamoremio?'

'Modena, ruota panoramica chiusa da Procura di Torino: che controlli ha fatto Modenamoremio?'

Modena, in Municipio la sindaca della città ucraina di Novyj Rozdil

Modena, in Municipio la sindaca della città ucraina di Novyj Rozdil