'La sicurezza a Modena è fuori controllo e l’amministrazione comunale continua a proporre soluzioni inutili come gli school tutor e La Tenda come rifugio. I recenti episodi di violenza, dall’ accoltellamento al Novi Sad all’aggressione di un ragazzo fuori da scuola, dimostrano chiaramente che le politiche adottate finora non funzionano. Massimo Mezzetti e Alessandra Camporota vivono alla giornata, incapaci di dare risposte concrete ai cittadini preoccupati per la propria incolumità'. Così Manuela Spaggiari, segretario provinciale di Noi Moderati per Modena, attacca il sindaco e l’assessore alla sicurezza.'La proposta del Comune di rafforzare la vigilanza davanti alle scuole è un palliativo, una misura che non risolve il problema alla radice. Uno dei veri nodi da affrontare è il rispetto delle regole da parte di chi è accolto nelle strutture dedicate. Chiedo con forza controlli continui nelle comunità di accoglienza: gli ospiti devono rispettare degli orari di rientro o sono liberi di entrare e uscire a qualsiasi ora? Chi garantisce che chi ha precedenti penali o atteggiamenti pericolosi venga monitorato adeguatamente? Le risposte su questi aspetti non ci sono, e il silenzio dell’amministrazione è assordante. Serve un cambio di passo immediato. Non possiamo aspettare l’ennesima aggressione per intervenire. Il Comune deve dare priorità alla sicurezza dei modenesi, basta con gli annunci privi di sostanza'. Conclude Manuela Spaggiari.