Sicurezza, il sindaco rinnova la fiducia all'assessore Camporota e attacca l'assemblea cittadina: 'Era politica'

'Una assemblea definitasi apolitica ha ospitato ex candidati sindaco come l'avvocato Costetti e altri interventi di persone schierate come il giovane Zaccarelli, già candidato con la prof.ssa Modena alle elezioni amministrative e recentemente nominato responsabile giovanile della Democrazia Cristiana, oltre alla partecipazione di esponenti del centro destra in Consiglio Comunale'. Il sindaco di Modena attacca direttamente sulla natura a suo dire politica dell' evento organizzato da un gruppo di cittadini (alcuni dei quali esponenti di comitati civici sul tema di sicurezza), che giovedì sera ha visto una grande partecipazione alla Sala Pucci di Modena. Un evento nel quale senza mezzi termini diverse persone intervenute, tra cui anche due promotori dell'evento, hanno chiesto le dimissioni dell'assessore alla sicurezza ed ex prefetto Alessandra Camporota. E il sindaco lo fa in una nota nella quale difende direttamente l'operato dell'assessore alla quale rinnova piena stima e fiducia. Anche perché - spiega - 'il diritto alla sicurezza in città, la vivibilità di alcune aree di Modena e dei parchi, le aggressioni dei giovani ai loro coetanei. Le questioni emerse nell'assemblea alla sala Pucci sono quelle per le quali siamo in campo dall'inizio di questa amministrazione con costanza e senza mai recedere un passo dalla volontà di affrontare i problemi e risolverli nell'ambito del coordinamento delle forze dell'ordine gestito dal Prefetto.In questi giorni abbiamo annunciato più pattugliamenti in centro storico della Polizia Locale, a partire dalla revisione del dispositivo di funzionamento del chiosco in piazza Matteotti, al tavolo prefettizio abbiamo condiviso un ulteriore rafforzamento del controllo sui parchi con un diverso utilizzo delle forze dell'ordine, gli street tutor si sposteranno dalla zona Gallucci verso piazza della Pomposa e il parco Novi Sad. Tutto questo non si costruisce in un giorno ma fa parte di un progetto ampio e di un ragionamento sulla sicurezza continuativo. Ben vengano quindi le considerazioni svolte nell'ambito della riunione che ha raccolto numerosa partecipazione'. Da qui quella che lo stesso sindaco chiama sottolineatura rispetto alla natura o al connotato 'politico' della riunione.'Devo però far notare che un'assemblea definitasi apolitica ha ospitato ex candidati sindaco come l'avvocato Costetti e altri interventi di persone schierate come il giovane Zaccarelli, già candidato con la prof.ssa Modena alle elezioni amministrative e recentemente nominato responsabile giovanile della Democrazia Cristiana, oltre alla partecipazione di esponenti del centro destra in Consiglio Comunale. Una sottolineatura che mi pare doverosa per dare una completa riconoscibilità dei fatti e rispondere così a quello che sarebbe il messaggio politico della riunione, ovvero la richiesta di dimissioni dell'assessora Camporota'.Richiesta di dimissioni che rimbalzano nella porta dell'ufficio del sindaco che afferma: 'Il suo ruolo non è in discussione e a lei rinnovo la mia stima e fiducia sottolineando, se ce ne fosse bisogno, che tutte le decisioni assunte in materia di sicurezza sono sempre state condivise. A questi cittadini vorrei quindi dire che la ricetta per dare sicurezza alla città non è certo mandare via l'assessora visto che il giorno dopo le questioni sarebbero lì, esattamente come il giorno prima. Siamo sicuri che questa richiesta di dimissioni abbia veramente a che fare con l'obiettivo che si era data l'assemblea o sia invece un desiderio che accomuna l'opposizione politica a questa amministrazione e non solo?'