Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Sicurezza, in centro episodi esecrabili, voglio capire il livello di controlli'

'Sicurezza, in centro episodi esecrabili, voglio capire il livello di controlli'

Il sindaco Mezzetti richiama l'impegno delle Forze dello Stato: 'Mi aspetto maggiori controlli, soprattutto in centro, dove stiamo portando tante iniziative. Porterò con determinazione la questione nella riunione in Prefettura'

2 minuti di lettura
“È inquietante che proprio nei giorni in cui il centro storico è popolato di iniziative estive che portano tante persone in città, noi assistiamo ad episodi esecrabili. Questo mi fa interrogare su quale sia il controllo che c’è sul centro storico”. Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, interpellato dai giornalisti a margine di un evento sul ripetersi di episodi criminali in centro storico. Episodi che minano la serenità di chi, per gli eventi in corso e prossimi, frequenta il centro storico. Sia per gli eventi in largo Sant'Agostino sia per il Jazz Open, in programma in piazza Roma dal 13 luglio. E non solo. Il ripetersi di risse, aggressioni ed episodi che il sindaco definisce 'esecrabili' impone una riflessione immediata sulla qualità dei controlli.
Mezzetti non nasconde un dubbio dubbio istituzionalmente e politicamente rilevante: “Questo mi fa interrogare su qual è il controllo che c’è sul centro storico. Bisogna che ci sia maggiore serenità per chi frequenta questi eventi. Sono iniziative costruite per la comunità, e la comunità deve potersi muovere in un ambiente sicuro”.

Il sindaco annuncia che la questione sarà portata con decisione al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica: “In settimana avremo una riunione del Comitato, e la nostra posizione sarà ferma e determinata.
Spazio ADV dedicata a novisad
La sicurezza deve essere garantita dagli organi dello Stato, soprattutto da Polizia e Carabinieri”. E qui un altro distinguo riportando il teme dell'ordine e della sicurezzza pubblica soprattutto sul fronte delle competenze e delle responsabilità delle forze dello Stato. “Noi possiamo fare quello che si può con la Polizia Locale, ma la Polizia Locale ha altri compiti. E non si può ignorare che molte pattuglie, di notte, devono essere spostate sugli incidenti stradali”.

La conclusione è netta: “Ci aspettiamo maggiore attenzione. Non possiamo permettere che il centro storico, nel periodo di massima frequentazione, diventi teatro di violenze. Serve un presidio più efficace, perché la sicurezza è un diritto di tutti”.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Mezzetti su Muzzarelli: 'Io sono libero, qualcun altro deve liberarsi da fantasmi che ancora lo assediano'

Mezzetti su Muzzarelli: 'Io sono libero, qualcun altro deve liberarsi da fantasmi che ancora lo assediano'

Sassuolo: ubriaco scatena il caos, poi viene aggredito e il caso diventa politico

Sassuolo: ubriaco scatena il caos, poi viene aggredito e il caso diventa politico

Nuova passeggiata diurna per la sicurezza e un esposto: Forza Nuova torna in strada

Nuova passeggiata diurna per la sicurezza e un esposto: Forza Nuova torna in strada

Più telecamere e controllo di vicinato: il sindaco di Sassuolo rilancia sulla sicurezza, in attesa della richiesta sulla nuova moschea

Più telecamere e controllo di vicinato: il sindaco di Sassuolo rilancia sulla sicurezza, in attesa della richiesta sulla nuova moschea

I comitati 'pressano' Regione e Aipo: il rinforzo dell'argine si farà

I comitati 'pressano' Regione e Aipo: il rinforzo dell'argine si farà

Sicurezza Sassuolo, Vandelli: 'Furti e rapine in crescita. I dati della Prefettura confermano l’emergenza'

Sicurezza Sassuolo, Vandelli: 'Furti e rapine in crescita. I dati della Prefettura confermano l’emergenza'

Articoli più Letti Nomadi: dal Comune 80.000 euro in più per includere Sinti e Rom

Nomadi: dal Comune 80.000 euro in più per includere Sinti e Rom

Ad un mese dall'attentato, informativa del sindaco con attacco al fratello di una vittima: 'In malafede, strumentalizza il dolore'

Ad un mese dall'attentato, informativa del sindaco con attacco al fratello di una vittima: 'In malafede, strumentalizza il dolore'

Sassuolo, ubriaco scatena il caos poi picchiato da un gruppo di persone: il caso diventa politico

Sassuolo, ubriaco scatena il caos poi picchiato da un gruppo di persone: il caso diventa politico

Festa dell’Unità Città di Modena al Parco Amendola: domani si parte

Festa dell’Unità Città di Modena al Parco Amendola: domani si parte

Articoli Recenti Carpi, oggi Righi presenta i nuovi assessori. Depietri (Pd) lo avvisa dopo lo schiaffo su Aimag: 'Noi imprescindibili'

Carpi, oggi Righi presenta i nuovi assessori. Depietri (Pd) lo avvisa dopo lo schiaffo su Aimag: 'Noi imprescindibili'

'Chi ha parlato a La Pressa sarà fuori dalla Lega'

'Chi ha parlato a La Pressa sarà fuori dalla Lega'

Nomine Modena: Fondazione Del Monte, il sindaco Mezzetti conferma Roberto Guerzoni

Nomine Modena: Fondazione Del Monte, il sindaco Mezzetti conferma Roberto Guerzoni

Legge regionale sul fine vita, Muzzarelli: 'Vogliamo dare diritto alla vita dignitosa, assicurare vera vita'

Legge regionale sul fine vita, Muzzarelli: 'Vogliamo dare diritto alla vita dignitosa, assicurare vera vita'