Sicurezza, il Siulp interroga i candidati: le risposte di Giuseppe Galati (centrodestra)

In relazione alla richiesta di intervento rispetto ai punti di programma elencati dal Sindacato dei Lavoratori della Polizia di Stato Siulp a mezzo stampa, riceviamo e pubblichiamo la risposta dell’On. Giuseppe Galati, candidato nel collegio Uninominale 07 alla Camera di Deputati per la coalizione di centro destra.'Gli spunti di riflessione e di azione sui temi della sicurezza e delle condizioni di vita e lavoro degli operatori della Polizia di Stato confermano che su questi temi la politica ha ancora tanto da fare. Molti dei punti elencati fanno parte del programma del centro destra, un programma che vincendo le elezioni potremo portare avanti da subito. Primo fra tutte la necessità di garantire pene certe. Nello specifico, nessuno nel nostro Paese e nei nostri territori, può sperare di farla franca nel momento in cui aggredisce e resiste in maniera violenta ad un operatore di Polizia.Il tema delle assunzioni straordinarie è collegato con quello della delocalizzazione di alcune competenze amministrative della Polizia di Stato ad enti territoriali e con il potenziamento degli organici. Questi ultimi sono importanti, ma il loro incremento deve andare in parallelo con l’alleggerimento del carico di funzioni puramente amministrative, come quello delle pratiche sull’immigrazione e gestibili da altri uffici dello Stato. Ciò potrebbe infatti portare ad un maggior numero di operatori a funzioni di controllo del territorio e attività investigativa. Sull’immigrazione, per esempio, la provincia di Modena presenta numeri da area metropolitana. Bisogna uscire dalla logica dell'emergenza e dei contratti straordinari rinnovati di sei mesi in sei mesi, o rendendo stabili questi contratti, oppure riducendo il carico di lavoro sugli uffici amministrativi.Sul fronte dei presidi di sicurezza territoriale crediamo che il ragionamento complessivo vada inserito all'interno del tema più ampio dell'elevazione della questura di Modena in fascia A e in cascata dell’elevamento del Commissariato di Carpi ed il potenziamento degli organici di quello di Mirandola. Si tratta di due comuni al centro di distretti economicamente e socialmente ricchi, che come il capoluogo portano con se in proporzione problemi di sicurezza e ordine pubblico, legati anche all’alto tasso di immigrazione anche irregolare, e che richiedono strutture potenziate, e risorse umane e strumentali, che non possono rimanere quelle definite nel 1989.Tema spesso sottovalutato ma centrale, quello delle politiche abitative e del potenziamento e miglioramento delle condizioni degli operatori di Polizia e delle forze dell'ordine che vivono sul territorio della provincia. Su questo fronte sarà necessario agire in sinergia con i comuni che, come ho avuto modo di apprendere da confronti diretti, sono attente al problema.Da affrontare sicuramente appena il nuovo governo sarà insediato i temi di carattere contrattuale e sulla semplificazione. Tema non marginale e da affrontare quello del principio sussidiarietà rispetto ai costi per i grandi eventi a scopo di lucro. Oggettivamente troppo spesso l’enorme sforzo straordinario messo in campo delle forze di Polizia, pagato dalla collettività, non viene riconosciuto anche in termini economici dai privati che sugli su questi grandi eventi guadagnano, e la cui riuscita e la cui sicurezza sono garantire dallo Stato e quindi con risorse di tutti i contribuenti.Ringraziamo il Siulp per avere sollecitato i candidati in questa tornata elettorale e per avere offerto in questa occasione e altre che seguiranno spunti di confronto e di azione che trascendono il mero aspetto dell’ordine pubblico ma che definiscono un concetto di sicurezza a 360 gradi legato alle condizioni di vita e di lavoro e riconoscimento economico di tutti gli operatori.In campagna elettorale è facile promettere, ciò che possiamo garantire già da ora è il massimo impegno e la massima disponibilità al confronto e all’ascolto nei tavoli istituzionali al governo del Paese”Nota: I candidati alle elezioni politiche possono inviare i loro interventi nel merito delle risposte al Siulp possono inviare il loro intervento a redazione@lapressa.it