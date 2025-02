Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'L'assessore alla sicurezza del Comune Camporota è molto preoccupata per l'area del parco Novi Sad e per quello che vi avviene. Condividiamo la preoccupazione, giusta dell'assessore, come auspichiamo che tale sia anche per il sindaco Mezzetti e per tutta la giunta. È poco, ma va bene. Si pensi solo che noi come Lega, per quanto avviene in quell'area, per i viali del parco, dove si consuma ormai ogni tipo di aggressione, per la zona della stazione dei treni, per le aree limitrofe alle scuole, per i quartieri della città, tutti nessuno escluso, sono ormai alcuni decenni che siamo preoccupati, che denunciamo, che cerchiamo in ogni modo di farci sentire per sensibilizzare il più possibile sulla gravità del problema, la pericolosa escalation che degrado e crimine hanno avuto senza alcuna sorte di freno'. Così la segreteria Lega di Modena.

'Anni in cui è sempre mancata, da parte di chi ha sempre amministrato la presa di coscienza del disastro in cui è evoluto il problema sicurezza. Sempre a minimizzare, sempre a fingere di non vedere, nonostante anche casi di morti ammazzati - a proposito del Novi Sad - sempre ad affrontare la questione e i problemi dalla parte sbagliata: anziché reprimere e prevenire, si è sempre lasciato correre. Con risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti. I cittadini hanno deciso di scendere in strada per farsi sentire? Fanno bene, e noi stiamo dalla loro parte. Perché se si è arrivati a questo punto, significa che la misura non solo è colma, ma si è ampiamente superata la soglia dell’invivibilità. Perché uscire di casa, spostarsi per qualsiasi ragione, cercare di vivere la città deve causare stati di angoscia, paura, se non addirittura terrore? Ora che siete preoccupati, provate a rispondere a questa domanda. I cittadini, noi, la risposta l’abbiamo da tempo, come da tempo, ormai immemore, occorrerebbero provvedimenti concreti - chiude la Lega -. Una città sicura è una città di e per tutti. Degrado ed insicurezza giovano a pochi, ma a discapito di tutti'.