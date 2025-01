Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Apprendiamo con piacere di vivere in una città sicura, o più sicura. Questo è sicuramente (si scusi il gioco di parole) gratificante. Merito del cambio di passo? O del fatto, come ha dichiarato l’assessora alla sicurezza, che “Non è stato perso il controllo della città”? Chissà… Intanto è tutto da dimostrare perchè se una rondine non fa primavera, una o due operazioni andate bene, non significano che la questione sicurezza sia risolta'. A parlare è il segretario cittadino della Lega Caterina Bedostri che prende le distanze dal presunto 'cambio di passo' evocato da Fdi 'L’aver messo un freno alle violenze di una baby gang è fatto degno di nota e, ne prendiamo atto. Ci preme però solo puntualizzare un paio di cose.

Anzitutto, prima di intestarsi dei meriti, va evidenziato che il merito in questo come in altri casi, va prima di tutto, alle Forze dell’Ordine, per il lavoro indefesso portato avanti ogni giorno tra mille difficoltà, e non di certo all'amministrazione comunale. Quindi, se questa è la via che finalmente si è deciso di intraprendere - dopo anni di clamorosi ritardi oltre che di denunce ad amministrazioni sorde e cieche - al fine di lavorare per la sicurezza della comunità su tutti i fronti (quello delle baby gang è solo un aspetto), si proceda, senza fronzoli, né distinguo. Dimostri la giunta Mezzetti coi fatti, di aver cambiato passo rispetto al passato, senza crogiolarsi troppo su uno o due interventi andati bene. Lo chiedono i cittadini, lo chiede Modena intera.

Noi, dal canto nostro vigileremo, pronti sempre a denunciare: situazioni ma pure inadempienze e ritardi - aggiunge Bedostri -. Siamo dalla parte delle forze di Polizia, tutte. Cittadini come noi che hanno scelto di vestire la divisa, ogni giorno, per la sicurezza di ognuno. Condanniamo fermamente i vili e strumentali attacchi a cui sono sottoposti ultimamente: quasi a cercare il pretesto utile a stigmatizzare il loro operato. Quando invece, sarebbero da elogiare ogni giorno ed in ogni istante: per il lavoro che svolgono in modo indefesso, con sacrificio e abnegazione, in prima linea, sempre, di fronte all’incremento di ogni sorta di reato. Basterebbe questo per capire l’importante e fondamentale contributo che in termini di sicurezza danno alla comunità E invece c’è chi li attacca, in modo indiscriminato. Noi siamo dalla loro parte, senza se e senza ma'.