Sistema Modena, ecco i poteri forti. E nessuno che dica 'il re è nudo'

La novità a mio parere è che con una politica debolissima e dequalificata nella elaborazione, nei progetti e nelle persone ai suoi diversi livelli, con un Pd ed una sinistra (Art.1) ectoplasmi ormai senza radici sociali e popolari, i poteri forti hanno il pendolo a loro favore e contano molto di più. Si può pensare che una dozzina dei loro vertici e sottopancia di fatto sono in grado di indirizzare le politiche cittadine in una 'fattiva collaborazione' con un sindaco che pende da sempre, nella sua carriera politica, dalla loro parte e che ogni tanto butta lì battute infelici tipo: 'sono l'amministratore delegato della città' (non brilla di poetica fantasia).

