Società partecipate a Modena: la Corte dei Conti sollecita il Comune a una svolta strutturale

I cinque rilievi principali della Corte dei Conti

La recente deliberazione n. 79/2025 della Corte dei Conti sulle società partecipate del Comune di Modena ha aperto un fronte critico su più livelli di governance, trasparenza e controllo. Nel corso del Consiglio comunale, l’assessore Zanca ha illustrato in modo dettagliato i contenuti dei rilievi sia formali sia nodi strutturali, già sollevati in passato, rimasti in larga parte irrisolti dalla precedente amministrazione. La delibera di presa d'atto è stata approvata questa sera all'unanimità dal Consiglio comunale.La Corte contesta la formula statutaria sulla composizione del Cda ('da tre a cinque membri'), ritenendola formalmente errata perché deve essere numericamente definita ('tre o cinque').Viene suggerita una revisione della forma giuridica, valutando la trasformazione da associazione a una struttura societaria più compatibile con la sua funzione pubblica. Si tratta di un invito, non di un obbligo, ma rientra nel più ampio tema della razionalizzazione.Sotto osservazione per le criticità nella gestione del PNRR e una governance giudicata inadeguata. La Corte raccomanda un monitoraggio finanziario stringente e una riforma della governance, anche per via delle perdite accumulate superiori al 10% del patrimonio netto.Il caso più grave, con un ammanco di oltre 500mila euro riconducibile a comportamenti presumibilmente dolosi di una dipendente.La Corte invita all'attivazione di ogni misura per il recupero delle somme e la tutela del patrimonio pubblico. L’assessore conferma che l’assemblea dei soci ha già avviato azioni legali.È il punto più complesso e politicamente rilevante. La Corte ribadisce che Seta deve essere considerata società a controllo pubblico, smentendo la posizione storica del Comune. In particolare, afferma che TPER– socio rilevante di Seta – è a sua volta società pubblica, e quindi si deve configurare un controllo pubblico con applicazione delle norme del T.U. sulle partecipate. La Corte dedica oltre 20 pagine a motivare questa posizione, in contrasto con le resistenze espresse da Modena e Bologna negli ultimi anni.'Il sindaco Mezzetti, ha specificato l'Assessore Zanca - ha reagito con tempestività, inviando cinque lettere ufficiali ai soggetti coinvolti (Aess, Amo, Cambiamo, Formodena e Seta) per sollecitare chiarimenti, modifiche statutarie o azioni correttive. Sul caso Seta, il Comune si dice pronto ad aprire un confronto con i soci pubblici, anche alla luce del possibile intervento diretto della Corte su Tper'.